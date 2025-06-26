《經濟時評》花旗將中國今年ＧＤＰ增速預期從４﹒７％上調至５％

《經濟通通訊社２６日專訊》繼在５月中旬中美日內瓦經貿會談後調升對中國經濟增速預估

之後，投行花旗最新將中國２０２５年國內生產總值（ＧＤＰ）同比增速預測從４﹒７％進一步

上調至５﹒０％，同時預計通縮局面仍將持續，經濟復甦延續分化態勢，房地產業繼續苦苦掙扎

。



＊中國對美國出口或已達暫時性谷低＊



花旗在報告中指出，在競爭優勢和出口結構多元化支撐下，預計下半年中國整體出口將繼續

展現韌性；全年出口同比料增長２﹒３％，其中下半年同比下降０﹒１％，好於市場一致預估的

增長１﹒０％╱下滑２﹒２％。



報告並預計，中國對美國出口可能已經來到一個暫時性的谷底，今年中國對美國出口料同比

下降１０％。



中國５月對美出口同比下降３４﹒５％，創歷史第二大跌幅，僅次於２０２０年２月新冠疫

情初期創下的下跌５３﹒７％，而４月跌２１％。２０２４年中國對美出口則增長４﹒９％。



＊預計中國今年ＣＰＩ漲轉平，ＰＰＩ跌２﹒１％＊



通脹方面，花旗將中國生產者物價指數（ＰＰＩ）同比調降至下滑２﹒１％，並將居民消費

價格指數（ＣＰＩ）同比漲幅從０﹒２％下調至持平，預計今年豬肉價格仍將維持較低水平。報

告指出，通縮問題可能受到政策制定者的更多關注，但力度仍有限，決策者更有可能在「反內捲

」政策框架下為通縮托底。



在宏觀政策方面，花旗認為，中國決策者目前可能處於觀望狀態。鑑於今年以來經濟運行平

穩，且三季度將面臨較低的去年同期基數，短期內尚無調整政策的緊迫性。



貨幣政策方面，花旗認為，相對於降息降準，結構性政策工具可能是中國央行更重要的手段

，預計下半年抵押補充貸款（ＰＳＬ）或相關政策金融工具規模約５０００億元人民幣。



在財政政策上，花旗預計，中國今年不會進行年中預算調整，也不會上調政府債券額度，若

有必要，財政部可動用準財政工具；如果外部環境惡化衝擊到增長目標的實現，甚至可以啟用

２０２６年的置換債券配額。（ｓｌ）

