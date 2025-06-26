  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

26/06/2025 17:40

《經濟時評》花旗將中國今年ＧＤＰ增速預期從４﹒７％上調至５％

　　《經濟通通訊社２６日專訊》繼在５月中旬中美日內瓦經貿會談後調升對中國經濟增速預估
之後，投行花旗最新將中國２０２５年國內生產總值（ＧＤＰ）同比增速預測從４﹒７％進一步
上調至５﹒０％，同時預計通縮局面仍將持續，經濟復甦延續分化態勢，房地產業繼續苦苦掙扎

　
＊中國對美國出口或已達暫時性谷低＊
　
　　花旗在報告中指出，在競爭優勢和出口結構多元化支撐下，預計下半年中國整體出口將繼續
展現韌性；全年出口同比料增長２﹒３％，其中下半年同比下降０﹒１％，好於市場一致預估的
增長１﹒０％╱下滑２﹒２％。
　
　　報告並預計，中國對美國出口可能已經來到一個暫時性的谷底，今年中國對美國出口料同比
下降１０％。
　
　　中國５月對美出口同比下降３４﹒５％，創歷史第二大跌幅，僅次於２０２０年２月新冠疫
情初期創下的下跌５３﹒７％，而４月跌２１％。２０２４年中國對美出口則增長４﹒９％。
　
＊預計中國今年ＣＰＩ漲轉平，ＰＰＩ跌２﹒１％＊
　
　　通脹方面，花旗將中國生產者物價指數（ＰＰＩ）同比調降至下滑２﹒１％，並將居民消費
價格指數（ＣＰＩ）同比漲幅從０﹒２％下調至持平，預計今年豬肉價格仍將維持較低水平。報
告指出，通縮問題可能受到政策制定者的更多關注，但力度仍有限，決策者更有可能在「反內捲
」政策框架下為通縮托底。
　
　　在宏觀政策方面，花旗認為，中國決策者目前可能處於觀望狀態。鑑於今年以來經濟運行平
穩，且三季度將面臨較低的去年同期基數，短期內尚無調整政策的緊迫性。
　
　　貨幣政策方面，花旗認為，相對於降息降準，結構性政策工具可能是中國央行更重要的手段
，預計下半年抵押補充貸款（ＰＳＬ）或相關政策金融工具規模約５０００億元人民幣。
　
　　在財政政策上，花旗預計，中國今年不會進行年中預算調整，也不會上調政府債券額度，若
有必要，財政部可動用準財政工具；如果外部環境惡化衝擊到增長目標的實現，甚至可以啟用
２０２６年的置換債券配額。（ｓｌ）

想延緩老化、保持年輕？堅持每日3件事：魚油+維他命D+運動=「慢老」！現凡購買 維柏健【3倍精煉魚油】，即享68折$239.3 (原價$352)，更享+$78換購維柏健【健骨維他命D3】(原價$138)！(優惠期至15/7/2025)► 了解詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰26/06/2025 17:59  《神州金融》金監總局、人行：未來五年基本建成高質普惠金融體系

下一篇新聞︰26/06/2025 17:39  《滬╱深股通》東方財富為深股通十大成交活躍股榜首

其他AH股新聞
More

26/06/2025 18:10  《中國要聞》中辦國辦：推進防洪水庫建設，完善城鄉防洪排澇體系

26/06/2025 18:05  天風國際、富途證券等４１家機構獲虛擬資產交易服務牌照

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

以伊之戰，敘利亞成關鍵

26/06/2025 08:39

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

聯儲議息 | FOCUS | 鮑公再拒「減息令」，侵侵「伊朗...

19/06/2025 12:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處