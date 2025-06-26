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AH股新聞

26/06/2025 17:21

《神州金融》外匯局：３月末銀行業對外金融資產１﹒７萬億美元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》國家外匯管理局公布，２０２５年３月末，中國銀行業對外金
融資產１６９８０億美元，對外負債１５１１８億美元，對外淨資產１８６２億美元，其中，人
民幣淨負債３０９２億美元，外幣淨資產４９５４億美元。
　
　　在銀行業對外金融資產中，分工具看，存貸款資產１０１９７億美元，債券資產４３７６億
美元，股權等其他資產２４０７億美元，分別佔銀行業對外金融資產的６０％、２６％和１４％
。分幣種看，人民幣資產４８９５億美元，美元資產８６７６億美元，其他幣種資產３４０９億
美元，分別佔２９％、５１％和２０％。從投向部門看，投向境外銀行部門８３６８億美元，佔
比４９％；投向境外非銀行部門８６１３億美元，佔比５１％。
　
　　在銀行業對外負債中，分工具看，存貸款負債６７５２億美元，債券負債３７３４億美元，
股權等其他負債４６３３億美元，分別佔銀行業對外負債的４５％、２５％和３１％。分幣種看
，人民幣負債７９８７億美元，美元負債３４２１億美元，其他幣種負債３７１０億美元，分別
佔比５３％、２３％和２５％。從來源部門看，來自境外銀行部門６３７２億美元，佔比４２％
；來自境外非銀行部門８７４７億美元，佔比５８％。（ｓｌ）

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