《中國要聞》董軍：中方願同上合組織成員國共同捍衛國際公平正義

《經濟通通訊社２６日專訊》上海合作組織成員國國防部長會議今日在山東青島舉行，中國

國防部長董軍主持會議並發言稱，國際形勢變亂交織之際，尤其需要上合組織發揮穩定錨作用。

中方願同各成員國一道，堅守上合初心，弘揚「上海精神」，堅定捍衛國際公平正義，共同應對

安全挑戰，推動防務安全合作行穩致遠，為建設團結互信、和平安寧、繁榮發展、睦鄰友好、公

平正義的共同家園提供更有力支撐。與會各方一致認為，要繼續加強戰略溝通，推進務實合作，

共同維護地區和平穩定。



＊伊朗防長感謝中方理解支持，冀中方繼續主持公道＊



董軍昨日在青島分別會見了來華出席上海合作組織成員國國防部長會議的白俄羅斯國防部長

赫列寧、伊朗國防部長納西爾扎德、巴基斯坦國防部長阿西夫、吉爾吉斯國防部長穆卡姆別托夫

、俄羅斯國防部長別洛烏索夫。其中，納西爾扎德表示，伊朗近日遭受襲擊，感謝中方對伊方正

當立場的理解和支持，希望中方繼續主持公道，為維護當前停火局面、緩和地區緊張局勢發揮更

大作用。



另外，國防部發言人張曉剛今日下午在例行記者會上介紹中國軍隊參與上合組織防務安全合

作情況稱，一是組織或參加國防部長會議、軍隊總參謀長會議、國際軍事合作部門會議等，與各

成員國進行溝通交流、凝聚共識，在國際和地區安全問題上發出「上合聲音」；二是主辦並多次

參加「和平使命」系列聯演、「和平號角」軍樂節、專家工作組會議，開展軍事醫學、軍事交通

、軍事翻譯等專業交流，各領域合作不斷走深走實；三是首倡並舉辦上合組織高級軍官研修班、

中青年軍官交流、「上合組織＋」青年智庫沙龍，豐富各成員國軍隊人員交流形式渠道，不斷增

進友誼互信。



張曉剛稱，中國軍隊將與上合組織各成員國軍隊大力弘揚「上海精神」，繼續拓展深化防務

領域合作，為服務構建人類命運共同體貢獻力量。（ｓｌ）

