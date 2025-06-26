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AH股新聞

26/06/2025 15:13

《中國要聞》國家醫保局首將商業健康保險創新藥目錄納入調整方案

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據《證券時報》報道，國家醫療保障局近日印發《２０２５年
基本醫保目錄及商保創新藥目錄調整申報操作指南》，首次將商業健康保險創新藥目錄納入調整
方案，標誌著商業健康保險在多層次醫療保障體系中將發揮更重要的作用，此次調整也是商保創
新藥市場准入的重要一步。
　
　　另據《第一財經》報道，國家醫保局醫藥管理司６月１６日召開了一場座談會，會上討論了
《２０２５年國家基本醫療保險、生育保險和工傷保險藥品目錄及商業健康保險創新藥品目錄調
整工作方案（徵求意見稿）》，是自國談啟動以來「商業健康保險創新藥品目錄」首次寫入國談
工作方案。該座談會透露了多項變化，包括將此前屢次提及的丙類藥品目錄將更名為商業健康保
險創新藥品目錄，以及首版目錄的制定或仍與２０２５年國談（２０２５年國家醫保目錄談判）
同步進行等，而此次座談會未如此前一般，邀請商業保險界企業和人士，或意味商業保險公司將
不再直接參與目錄制定。
　
　　報道介紹，丙類藥品指的是非臨床必需、價格較高的藥品，通常包括保健品、進口藥、新型
特效藥等。國家醫保局今年初曾在新聞發布會上表示，丙類藥品目錄將與國談同步進行，預計從
４月１日開始申報，爭取９月份完成，但最終未能如期開展藥品申報。原計劃提前至今年４月開
始的國談申報也一併延期至今。而按照往年國談的申報時間，通常是７月１日起至８月各家藥企
向國家醫保局提報當年國談藥材料。
　
　　報道引述多位分析人士指出，新版「商業健康保險創新藥品目錄」的最大變化是商業保險公
司退出目錄制定，原本有意向進行的價格談判或將取消。新版方案中，國家醫保局或將是創新藥
品目錄制定的主導者，目錄的性質也發生變化，更接近於一張創新藥推薦清單，對商業保險公司
的約束性大幅減弱。（ｓｌ）

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