中國外運４﹒７億美元出售路凱國際２５％予阿布扎比主權財富基金

《經濟通通訊社２６日專訊》中國外運（００５９８）（滬：６０１５９８）公布，買方阿

布扎比主權財富基金旗下ＭＩＣ?Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ?Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ?４?

ＲＳＣ?ＬＴＤ有條件同意，分別以總代價約５﹒６７億美元（約４０﹒５８億人民幣）收購招

商船企（公司間接全資附屬）、ＣＩＴＩＣ Ｃａｐｉｔａｌ Ｍａｎｅｕｖｅｒ及ＦＶ

Ｐａｌｌｅｔ分別持有路凱國際２５％、３％及２％的股權。



當中招商船企出售的２５％股權對價約為４﹒７２億美元（約為３３﹒８２億元人民幣）。

於公告日期，中國外運透過招商船企間接持有路凱國際４５％股權，路凱國際為該公司之聯營企

業；出售事項完成後，該公司將透過招商船企間接持有路凱國際２０％股權，路凱國際將繼續為

其聯營企業。



交易完成須符合多項先決條件，包括取得中、澳、歐盟等地反壟斷審批，澳洲財政部長無異

議通知、賣方保證真實準確，以及買方完成債務融資並存入不少於７﹒４億美元於指定賬戶以進

行股東分紅。招商船企將憑交割後２０％持股比例，獲分紅約１﹒４８億美元（約人民幣

１０﹒６億元）。



路凱國際的主要業務為澳洲、新西蘭、東南亞及大中華地區提供托盤、托盤籠╱架、生鮮筐

╱箱、散貨物流箱及配套輔助設備的租賃、維修、清洗、殘值處置、批發、佣金代理和進出口，

並提供上述產品的循環共用整合解決方案的相關諮詢和技術服務。於公告日期，路凱國際由本公

司透過其間接全資附屬公司招商船企持有４５％的股權，由ＣＩＴＩＣ Ｃａｐｉｔａｌ

Ｍａｎｅｕｖｅｒ及ＦＶ Ｐａｌｌｅｔ分別持有３３％及２２％的股權。其２０２４年度錄除

稅後溢利４﹒７７億元人民幣，較２０２３年度為４﹒５８億元增長４﹒１％。



中國外運指出，通過出售事項，可以優化公司的資產結構，盤活釋放股權資產的潛在價值，

又可將回收的資金用於公司核心主業發展，有力推動聚焦於主責主業的轉型升級，符合公司及其

股東的長遠利益。此外，出售事項將豐富路凱國際股東背景，有利於路凱國際業務經營的穩定。



買方為一家於阿布扎比全球市場註冊成立的特殊目的公司，由阿布扎比酋長國政府擁 有的

主權財富基金Ｍｕｂａｄａｌａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｃｏｍｐａｎｙ ＰＪＳＣ透過其全

資附屬公司Ｍａｍｏｕｒａ Ｄｉｖｅｒｓｉｆｉｅｄ Ｇｌｏｂａｌ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

ＰＪＳＣ持有１００％的股權，主要從事股權投資。（ｅｈ）

