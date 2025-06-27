《駐京專電》李強出席亞投行理事會年會開幕，對未來提三點希望

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國務院總理李強６月２６日上午在北京出

席亞洲基礎設施投資銀行第十屆理事會年會開幕式並致辭。李強對亞投行未來發展提出三點希望

。一是面對世界經濟增長困境，更大力度支持成員提升發展能力。根據成員不同發展需求，提供

高質量、低成本的融資支持，幫助成員分享技術經驗，增強發展內生動力。二是面對經貿格局重

塑，更大範圍增進國際對話交流協作。三是面對全球治理挑戰，更好發揮自身新型多邊平台功能

。



＊中國大市場擴容提質持續釋放巨大紅利＊



李強指出，今年中國經濟面對外部衝擊，延續向好態勢。未來的中國經濟仍是世界經濟的一

片熱土。中國大市場擴容提質持續釋放巨大紅利，將為各國帶來更多貿易投資機會。「中國製造

」加快向「中國創造」轉型，商業生態迅速迭代，將不斷打開全新增量空間。中國將堅定不移擴

大高水平對外開放，持續深度融入世界經濟，為各國發展帶來新機遇。中方願同各方一道，攜手

支持亞投行開啟新的輝煌十年，為促進成員持續發展、推動構建人類命運共同體作出新的更大貢

獻。



本次年會主題為「互聯助力發展，合作共創繁榮」，由財政部、北京市人民政府、亞投行共

同舉辦。亞投行行長金立群和各成員理事、全球主要多雙邊開發機構負責人、重要金融機構和私

營部門負責人、非政府組織代表等約２５００人出席開幕式。

