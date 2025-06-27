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AH股新聞

27/06/2025 08:51

《駐京專電》劉國中福建調研：做好「三農」工作，促經濟回升向好

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國務院副總理劉國中２５日到２６日到福
建調研。他強調，深入學習運用「千萬工程」經驗，健全推進鄉村全面振興長效機制，扎實有效
做好「三農」各項工作，有力促進經濟持續回升向好。
　
　　劉國中先後來到福州市、泉州市，走進食品車間、海運港口、物流公司、電子信息及鞋服等
生產企業，實地了解農產品加工銷售、農民增收、農民工就業等情況，深入田間地頭調研高標準
農田建設進展情況。他強調，要因地制宜發展農產品精深加工等富民產業，延伸農業產業鏈、價
值鏈，促進農村一二三產業深度融合，加快構建現代鄉村產業體系。要大力促進城鄉融合發展，
培育壯大各具特色的縣域經濟，促進農民工就近穩崗就業，多措並舉拓寬農民增收渠道。
　
　　調研中，劉國中還走訪了醫療器械生產企業，詳細了解醫療器械研發創新和產業發展等情況
。他強調，要加大藥品和醫療器械研發創新與推廣使用支持力度，加快構建藥品和醫療器械領域
全國統一大市場，更好滿足人民群眾的健康需求。
　
　　當前，中國即將全面進入主汛期。劉國中強調，要進一步強化底線思維，壓緊壓實各方責任
，加強農業氣象精準服務，科學調度運用水利工程，加快補齊農田灌排設施短板，完善農業防災
減災救災應對預案，牢牢把握抗災奪豐收主動權。

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