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AH股新聞

27/06/2025 09:38

《中國要聞》上海市長陳吉寧調研家政和養老服務員工制工作

　　《經濟通通訊社２７日專訊》上海市委書記陳吉寧２６日下午在企業調研家政和養老服務員
工制工作時指出，要推動生活服務業更好適應人民群眾生活和消費需求，在完善行業管理體系、
加強政策引導支持、培育發展品牌企業、建立新型勞務關系、加快提升服務品質上下更大功夫，
進一步聚共識、增合力、出實招，推動家政和養老服務員工制工作走深走實。
　
　　陳吉寧先後前往禮月遇見美好科技（上海）有限公司、福壽康智慧醫療養老服務（上海）有
限公司，聽取企業聚焦家政服務和養老照護，開展員工制管理、推動轉型發展的探索實踐，察看
員工實訓場景、技能培訓課程、數字賦能平台，了解企業在服務質量控制、商業模式創新及參與
制定團體標準等方面的經驗做法。
　
　　隨後，陳吉寧主持召開專題座談會，陳吉寧指出，要把推進家政和養老服務員工制作為發展
生活服務業、滿足服務消費需求的重要抓手，進一步深化對行業發展規律的認識，立足家政和養
老服務業發展實際，優化調整結構，加強行業管理，更有針對性地完善政策體系、組織體系、標
準體系，加快培育一批行業頭部企業、品牌企業，推動企業朝著規模化運營、標準化培訓、規範
化服務不斷升級，實現可持續發展、高質量發展。（ｅｗ）

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