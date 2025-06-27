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AH股新聞

27/06/2025 10:05

《駐京專電》財政部：繼續堅定支持亞投行參與全球基礎設施建設

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》亞投行理事會主席、中國財政部部長藍佛
安昨天在亞洲基礎設施投資銀行第十屆理事會年會上表示，自２０１５年成立以來，亞投行實現
了從無到有、從小到大的跨越式發展。未來，中方將繼續堅定支持亞投行，同各方攜手努力，共
同將亞投行打造成國際多邊合作新的典範，為全球基礎設施建設和共同發展出新的更大貢獻。藍
佛安並期待亞投行在支持互聯互通、加強業務創新、擴大夥伴關係等領域發揮更大作用。
　
＊軟化貸款條件，支持低收入成員獲更多低成本貸款資源＊
　
　　藍佛安表示，期待亞投行強化開發和實施高質量項目能力，穩步擴大貸款規模，惠及更多域
內外成員。動員更多優惠資金，軟化貸款條件，支持低收入成員獲得更多低成本貸款資源。開發
多樣化業務模式，探索更廣泛使用規劃性貸款、政策性貸款等產品，滿足成員不同融資需求。創
新金融工具，逐步擴大本幣融資、再融資、擔保和風險緩釋等工具的應用，吸引包括私營資金等
各類資金參與。結合新一輪科技革命和產業變革機遇，推動技術賦能基礎設施，幫助成員彌合技
術鴻溝，釋放經濟發展潛能。
　
　　藍佛安稱，當今世界正進入新的動蘯變革期，全球經濟穩定和復甦面臨前所未有的挑戰。亞
投行作為重要的國際發展合作平台，要順應歷史大勢和時代潮流，高舉多邊主義旗幟，堅持國際
性、規範性、高標準，繼續做大做強，為促進全球互聯發展、共同繁榮作出新的貢獻。

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