晨鳴紙業︰接獲原訟法庭所作出命令，駁回呈請人傳票及清盤呈請

《經濟通通訊社２７日專訊》晨鳴紙業（０１８１２）（深：０００４８８）公布，於

２０２５年５月，ＨＫＫ２通過傳票形式提出申請，請求解除對清盤呈請的擱置並恢復清盤呈請

的聆訊。於２０２５年６月１３日，公司及ＨＫＫ２以同意傳票的方式共同申請撤銷呈請人之傳

票。



於２０２５年６月２０日，公司接獲香港高等法院原訟法庭所作出的命令，駁回上述呈請人

之傳票及清盤呈請。（ｋｌ）

