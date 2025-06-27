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27/06/2025 18:50

晨鳴紙業︰接獲原訟法庭所作出命令，駁回呈請人傳票及清盤呈請

　　《經濟通通訊社２７日專訊》晨鳴紙業（０１８１２）（深：０００４８８）公布，於
２０２５年５月，ＨＫＫ２通過傳票形式提出申請，請求解除對清盤呈請的擱置並恢復清盤呈請
的聆訊。於２０２５年６月１３日，公司及ＨＫＫ２以同意傳票的方式共同申請撤銷呈請人之傳
票。
　
　　於２０２５年６月２０日，公司接獲香港高等法院原訟法庭所作出的命令，駁回上述呈請人
之傳票及清盤呈請。（ｋｌ）

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