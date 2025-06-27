《大行觀點》滙豐研究：人民幣升值及流動性充裕利好Ａ股

《環富通基金頻道２７日專訊》滙豐環球研究發表研究報告，就２０２５年下半年Ａ股市場

前景提出以下觀點：



１﹒ 雖然經濟增長或繼續面臨壓力，且政策支持將以結構性為主而非「大水漫灌」，但市場有

四大利好因素支撐：



人民幣升值預期：預計美元兌人民幣匯率將在２０２５年底前見７﹒１０，２０２６年中期

人幣進一步升至７﹒０５。



市場流動性充裕：今年以來新發行基金規模達２，２２１億元人民幣，同比增長１０１％；

保險資金股票配置比例在２０２５年第一季度末升至１２﹒８％。



企業盈利改善：預計Ａ股企業２０２５年盈利增長５﹒４％，其中信息科技、材料及工業板

塊增長最快。



政策支持：包括貨幣政策、社會福利、生育支持及消費刺激等多方面。



２﹒ 指數目標：



上調上證綜指２０２５年底目標至３，７００點，較目前水平有７﹒３％上升空間。



維持滬深３００指數及深證成指目標分別為４，３００點及１１，５００點，分別有

９﹒０％及１１﹒２％上升空間。



３﹒ 投資建議：



行業配置方面，繼續看好成長型板塊，包括信息科技、非必需消費品及醫療保健。



投資主題方面，建議關注人工智能、出海、結構性消費機會及高股息。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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