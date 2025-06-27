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AH股新聞

27/06/2025 16:04

《大行觀點》滙豐研究：人民幣升值及流動性充裕利好Ａ股

　　《環富通基金頻道２７日專訊》滙豐環球研究發表研究報告，就２０２５年下半年Ａ股市場
前景提出以下觀點：
　
１﹒　雖然經濟增長或繼續面臨壓力，且政策支持將以結構性為主而非「大水漫灌」，但市場有
四大利好因素支撐：
　
　　人民幣升值預期：預計美元兌人民幣匯率將在２０２５年底前見７﹒１０，２０２６年中期
人幣進一步升至７﹒０５。
　
　　市場流動性充裕：今年以來新發行基金規模達２，２２１億元人民幣，同比增長１０１％；
保險資金股票配置比例在２０２５年第一季度末升至１２﹒８％。
　
　　企業盈利改善：預計Ａ股企業２０２５年盈利增長５﹒４％，其中信息科技、材料及工業板
塊增長最快。
　
　　政策支持：包括貨幣政策、社會福利、生育支持及消費刺激等多方面。
　
２﹒　指數目標：
　
　　上調上證綜指２０２５年底目標至３，７００點，較目前水平有７﹒３％上升空間。
　
　　維持滬深３００指數及深證成指目標分別為４，３００點及１１，５００點，分別有
９﹒０％及１１﹒２％上升空間。
　
３﹒　投資建議：
　
　　行業配置方面，繼續看好成長型板塊，包括信息科技、非必需消費品及醫療保健。
　
　　投資主題方面，建議關注人工智能、出海、結構性消費機會及高股息。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

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