《神州頭條》財經報章頭版摘要：金監總局未來五年建普惠金融體系

《經濟通通訊社２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



金監總局、人行：未來五年基本建成高質量綜合普惠金融體系

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金監總局６月２６日消息，金監總局、人行近日聯合發布《銀行業保險業普惠金融高質量發展實

施方案》。實施方案提出，未來五年基本建成高質量綜合普惠金融體系，普惠金融促進共同富裕

邁上新台階。普惠金融服務體系持續優化，普惠信貸體系鞏固完善，普惠保險體系逐步健全。



國務院辦公廳部署進一步完善信用修復制度

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國務院辦公廳日前印發《關於進一步完善信用修復制度的實施方案》，針對信用修復難點堵點問

題，《實施方案》提出十項重點任務。一是統一信用信息公示平台，明確「信用中國」網站集中

公示各類公共信用信息。二是完善失信信息分類標準，將失信信息分為「輕微、一般、嚴重」三

類，並明確相應公示期限。三是明確信用修復申請渠道，「信用中國」網站接受各類需信用主體

主動提出的信用修復申請，各地政務服務大廳設置線下服務窗口。四是簡化信用修復申請材料，

鼓勵行業主管部門通過本部門信息系統直接獲取證明材料。五是壓實信用修復辦理責任，按照「

誰認定、誰修復」原則開展修復工作。



靈活運用數量、價格、結構工具，貨幣政策多維發力穩增長

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下調金融機構存款準備金率、政策利率，設立５０００億元服務消費與養老再貸款，優化兩項支

持資本市場的貨幣政策工具……今年以來，人行堅持支持性的貨幣政策立場，出台多項政策措施

，靈活運用數量、價格、結構政策工具，有效支持經濟持續回升向好和金融市場的穩定。





《上海證券報》



發改委：存量政策加快落地見效，新的儲備政策陸續出台實施

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今年第三批消費品以舊換新資金將在７月下達，抓緊推出加力實施設備更新貸款貼息政策，繁榮

群眾性賽事活動、深化文體旅融合等內容將被納入相關規劃和政策……發改委舉行的新聞發布會

上透露出多項穩經濟舉措。發改委政策研究室副主任李超表示，隨著存量政策加快落地見效，新

的儲備政策陸續出台實施，有信心、有能力把外部沖擊的不確定性和不利影響降到最低，推動經

濟持續健康發展。



銀行保險業普惠金融高質量發展方案發布

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近日，金監總局、人行聯合發布《銀行業保險業普惠金融高質量發展實施方案》，明確未來五年

發展目標，提出優化普惠金融服務體系、鞏固提升普惠信貸體系和能力、加強普惠保險體系建設

等六方面１６條措施。



上交所扎實推進科創板「１＋６」政策落實落地

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近日，為加強科創板「１＋６」政策宣傳解讀、扎實推進各項改革舉措落實落地，上海證券交易

所召開保薦機構專題座談會，與相關頭部保薦機構深入交流，充分聽取意見建議。與會機構紛紛

表示，科創板「１＋６」政策的推出，對於深化資本市場投融資綜合改革、增強服務科技創新的

包容性和適應性，意義重大。「１＋６」政策在「科創板八條」持續落地實施的基礎上推出，資

本市場連續兩年出台科創板改革政策，充分彰顯了科創板在服務科技自立自強和新質生產力發展

中的重要性。





《證券時報》



《關於全面推進江河保護治理的意見》發布

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為深入實施國家「江河戰略」，《中共中央辦公廳，國務院辦公廳關於全面推進江河保護治理的

意見》近日發布，目標到２０３５年，現代化流域防洪減災體系基本完善，防洪安全保障能力顯

著提高；水資源節約集約利用水平進一步提高，城鄉供水安全保障水平明顯提升。在深化改革方

面，《意見》將推進水利行業自然壟斷環節獨立運營和競爭性環節市場化改革。



《關於進一步完善信用修復制度的實施方案》印發

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國務院辦公廳日前印發《關於進一步完善信用修復制度的實施方案》，針對信用修復難點堵點問

題，《實施方案》提出十項重點任務。



商業健康保險創新藥目錄納入醫保調整方案

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國家醫保局近日制定《２０２５年基本醫保目錄及商保創新藥目錄調整申報操作指南》，將商業

健康保險創新藥目錄納入調整方案，標志著商業健康保險在多層次醫療保障體系中將發揮更重要

的作用，此次調整也是商保創新藥市場准入的重要一步。《意見》，明確提出完善基本醫療保險

藥品目錄調整機制，制定出台商業健康保險創新藥品目錄，更好滿足人民群眾多層次用藥保障需

求。（ｅｗ）

