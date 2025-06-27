《鍾之日記》港股先升後回，小米股價新高

《鍾之日記》６月２７日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國宣稱已經與中國就日內瓦共識的框架達成了補充諒解，中國將加快向美國出口稀土，美

方相應取消對華有關限制措施。隔夜美股造好，恒生指數也高開１２５點，盤中曾高見

２４４７１，惟受中資金融股回吐拖累，全日倒跌收市，恒指收報２４２８４，跌４１點或

０﹒２％。全日成交２７５１﹒１５億元。但全周計，恒指仍升７５３點或３﹒２％。



＊Ａ股衝高回落，按周仍升１﹒９％＊



今日Ａ股市場衝高回落，三大指數漲跌不一。滬指全日收跌０﹒７％，報３４２４﹒２３點

，全周升幅仍有１﹒９１％；深成指則揚０﹒３４％，創業板指收升０﹒４７％。滬深兩市成交

１﹒５４萬億元人民幣，較上個交易日少約３％。



板塊表現方面，有色金屬全日走強，其中，北方銅業（深：０００７３７））等銅礦股漲停

。高盛稱，關稅導致美國以外地區庫存減少，加上中國市場情緒及經濟活動相對穩健，銅價將繼

續上漲，預計銅價將在８月升至約每噸１００５０美元的今年高位。此外，大金融股一度衝高，

可惜午後券商、保險全轉跌，銀行股更領跌大市，中國銀行（滬：６０１９８８）、郵儲銀行

（滬：６０１６５８）均跌超３％。



全周來看，滬綜指由周一（２３日）開始連漲三日，重回三千四之餘，更在２５日創年內新

高，即使其後連跌兩日，滬指按周仍錄得１﹒９１％升幅，扭轉連跌兩周頹勢。以伊衝突峰迴路

轉，美國直接下場，好在幾經波折後中東局勢暫降溫，風險利好投資市場。分析認為，地緣緊張

情緒消退，資金重新投入權重金融股。國內方面，人行等六部門聯合發文要求，強化結構性貨幣

政策工具激勵，加大對服務消費重點領域信貸支持。穩定幣概念繼續火熱，國泰君安國際升級牌

照，新增虛擬資產交易服務，首家國資券商入場，帶動板塊熱潮。



＊新車訂單強勁，小米股價破頂＊



小米集團（０１８１０）最新發布的首款ＳＵＶ汽車「ＹＵ７」迎來強勁開局，開售３分鐘

大定突破２０萬台，發售一小時後大定訂單超２８﹒９萬台，顯示出市場對這款對標特斯拉

Ｍｏｄｅｌ Ｙ的ＳＵＶ的巨大熱情。小米股價高開高走，曾觸及６１﹒４５元，創上市新高，

全日收漲３﹒６％，報５８﹒９５元。



富瑞分析師在報告中表示，小米ＹＵ７的初始訂單量處於超高水平，這是一個積極的驚喜，

印證了小米高性價比的價值主張和強生態協同能力。



小米周四晚召開發布會，正式發售旗下首款ＳＵＶ－－小米ＹＵ７，標準版定價２５﹒３５

萬元人民幣起，較特斯拉的煥新Ｍｏｄｅｌ Ｙ後輪驅動版售價便宜１萬元；ＹＵ７ Ｐｒｏ定

價２７﹒９９萬元，Ｍａｘ版定價３２﹒９９萬元。



小米在長達三小時的人車家全生態發布會上還帶來了ＡＩ眼鏡、空調等新產品，它們連同

ＹＵ７和雷軍本人，再次霸佔了中國社交媒體的熱點話題榜單。據內媒報道，小米ＡＩ眼鏡發布

後不久，已在小米商城上售罄，京東（０９６１８）平台上的變色款亦同樣售罄。



富瑞、德意志銀行、摩根大通等最新對ＹＵ７今年的交付量預測在１０萬台左右，對小米汽

車全系車型的交付量預測在３６萬－４０萬台左右，這已經超過了小米自己的３５萬台銷量指引

。



小米汽車ＹＵ７的火爆料衝擊特斯拉及其他本土車企的銷量，小米股價大漲之際，其他新能

源車企股價多數走挫，比亞迪（０１２１１）跌１﹒２％，理想汽車（０２０１５）、蔚來

（０９８６６）收挫１﹒８％，即將於下周發布新車的小鵬汽車（０９８６８）更跌３﹒２％。



＊高盛料銅價８月見頂，銅礦股熱炒＊



高盛料銅價８月將升至今年高位，隔晚美國銅礦股已炒高，本港上市的銅礦股也熱炒。紫金

礦業（０２８９９）一度高見２１﹒０５元，創５２周新高，收升逾４％；五礦資源

（０１２０８）亦一度創５２周新高，收升４﹒４％，江西銅業股份（００３５８）升７﹒７％

，洛陽鉬業（０３９９３）升６﹒３％。



基於美國２３２條款銅進口調查引發市場強烈扭曲，美國瘋狂搶銅，非美地區出現短缺，引

發區域性短缺擔憂。基於供應錯配，高盛上調下半年銅價預測，並預計８月見頂。



高盛在最新研報稱，自美國２３２條款銅進口調查以來，美國已進口約４０萬噸銅，相當於

６－７個月的進口需求量，引發了非美地區出現銅短缺現象。雖然全球銅市場處於供過於求的情

況，但由於美國以外地區的供應緊張，預計銅價將在８月升至約每噸１００５０美元的今年高位

。



高盛又稱，關稅導致美國以外地區庫存減少，加上中國市場情緒及經濟活動相對穩健，預計

銅價將繼續上漲。如果９月對美國銅進口徵收２５％的關稅，到１２月銅價可能會跌至約每噸

９７００美元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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