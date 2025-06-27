【聚焦數據】首５月長三角進出口總值增逾５％，累計規模破百萬億

《經濟通通訊社２７日專訊》據上海海關消息，今年前５個月，長三角地區實現進出口
６﹒７３萬億元（人民幣．下同），比去年同期增長５﹒２％，較同期全國外貿增幅高２﹒７個
百分點，佔同期全國進出口總值的３７﹒５％。
據海關統計，自２０１８年１１月長三角一體化發展上升為國家戰略至今年５月，長三角地
區外貿持續穩定增長，規模累計突破１００萬億元，達１０１﹒２萬億元。（ｊｑ）
【說說心理話】如何面對親友「突然死亡」？主持分享自身經歷 如何走出哀傷的情緒？► 即睇
27/06/2025 11:16
《經濟通通訊社２７日專訊》據上海海關消息，今年前５個月，長三角地區實現進出口
６﹒７３萬億元（人民幣．下同），比去年同期增長５﹒２％，較同期全國外貿增幅高２﹒７個
百分點，佔同期全國進出口總值的３７﹒５％。
據海關統計，自２０１８年１１月長三角一體化發展上升為國家戰略至今年５月，長三角地
區外貿持續穩定增長，規模累計突破１００萬億元，達１０１﹒２萬億元。（ｊｑ）
【說說心理話】如何面對親友「突然死亡」？主持分享自身經歷 如何走出哀傷的情緒？► 即睇
上一篇新聞︰27/06/2025 11:29 京東試水外賣騎手免費幫丟垃圾服務掀熱議，平台每單補貼０﹒５元
下一篇新聞︰27/06/2025 11:10 《Ａ股焦點》券商股反彈，機構稱券商商業模式或被驅動重構
27/06/2025 11:34 《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒２１％，芯片半導體逆市升
27/06/2025 11:02 《行業數據》中國物流市場規模首超３６０萬億，連續９年世界第一
新聞N
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
指數N