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27/06/2025 11:16

【聚焦數據】首５月長三角進出口總值增逾５％，累計規模破百萬億

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據上海海關消息，今年前５個月，長三角地區實現進出口
６﹒７３萬億元（人民幣．下同），比去年同期增長５﹒２％，較同期全國外貿增幅高２﹒７個
百分點，佔同期全國進出口總值的３７﹒５％。
　
　　據海關統計，自２０１８年１１月長三角一體化發展上升為國家戰略至今年５月，長三角地
區外貿持續穩定增長，規模累計突破１００萬億元，達１０１﹒２萬億元。（ｊｑ）

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