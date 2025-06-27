  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
流感高峰期
etnet專輯
AH股新聞

27/06/2025 14:03

《中國要聞》供銷總社：打造農產品電商品牌和有國際影響力棉商

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據中國供銷合作網消息，《供銷合作社農產品現代流通服務網
絡建設高質量發展行動方案（２０２５－２０２７年）》印發。《行動方案》目標是到２０２７
年，供銷合作社農產品銷售能力持續增強，冷鏈物流支撐保障作用有效發揮，線上線下加速融合
，農產品上行通道進一步拓寬，農產品經營企業帶動能力顯著提升，溝通城鄉、產銷協同、順暢
高效的農產品現代流通服務網絡體系更加健全，規模化、數智化、綠色化、品牌化流通服務新格
局加快形成，在推進城鄉融合發展、加快農業農村現代化中發揮更大作用。
　
＊通過直播、短視頻等方式講好農產品故事＊
　
　　《行動方案》其中提出，有效擴大農產品電商銷售規模。充分發揮系統各類電商平台、電商
運營服務中心、電商產業基地等作用，挖掘優質特色農產品，量身策劃電商營銷方案，培養「供
銷好主播」，通過直播、短視頻等方式講好農產品故事，聚焦優質單品提「流量」、促「銷量」
，打造一批供銷合作社農產品電商品牌。積極發展供銷合作社區域電商，綜合運用現代信息技術
，對傳統經營服務網點進行數字化改造，創新消費場景，開展網訂店取、生鮮直送等服務，豐富
居民消費體驗。系統各類電商平台、直播間、網上店舖等要加強對上線農產品質量、貨源管理，
確保價格合理公道，共同維護供銷合作社信譽形象。
　
＊建績效掛勾激勵機制，培育現代流通骨幹企業＊
　
　　另外，壯大現代流通骨幹企業。支持系統農產品經營企業聚焦主責主業，通過功能提升、業
務聯合、流程再造等方式，拓展專業化生產、品牌化銷售、產業化經營，增強企業帶動力、影響
力和競爭力。加快完善現代企業制度，建立與績效掛勾的激勵約束機制，培育一批暢通產銷、管
理規範、經營活力強、聯農帶農作用顯著的現代流通骨幹企業，為提升供銷合作社農產品銷售大
平台功能提供有力支撐。支持系統棉花骨幹企業更好掌握國內外資源，增強供應鏈整合與服務能
力，打造有國際影響力的大型棉商。（ｊｑ）

【陸叔專訪】恒指上望27000，鎮倉之寶有滙控、內銀及⋯⋯ ► 立即收看

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普單方面宣稱，與中國簽署一項貿易協議

27/06/2025 09:19

關稅戰

以伊之戰，敘利亞成關鍵

26/06/2025 08:39

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處