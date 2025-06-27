《中國要聞》供銷總社：打造農產品電商品牌和有國際影響力棉商

《經濟通通訊社２７日專訊》據中國供銷合作網消息，《供銷合作社農產品現代流通服務網

絡建設高質量發展行動方案（２０２５－２０２７年）》印發。《行動方案》目標是到２０２７

年，供銷合作社農產品銷售能力持續增強，冷鏈物流支撐保障作用有效發揮，線上線下加速融合

，農產品上行通道進一步拓寬，農產品經營企業帶動能力顯著提升，溝通城鄉、產銷協同、順暢

高效的農產品現代流通服務網絡體系更加健全，規模化、數智化、綠色化、品牌化流通服務新格

局加快形成，在推進城鄉融合發展、加快農業農村現代化中發揮更大作用。



＊通過直播、短視頻等方式講好農產品故事＊



《行動方案》其中提出，有效擴大農產品電商銷售規模。充分發揮系統各類電商平台、電商

運營服務中心、電商產業基地等作用，挖掘優質特色農產品，量身策劃電商營銷方案，培養「供

銷好主播」，通過直播、短視頻等方式講好農產品故事，聚焦優質單品提「流量」、促「銷量」

，打造一批供銷合作社農產品電商品牌。積極發展供銷合作社區域電商，綜合運用現代信息技術

，對傳統經營服務網點進行數字化改造，創新消費場景，開展網訂店取、生鮮直送等服務，豐富

居民消費體驗。系統各類電商平台、直播間、網上店舖等要加強對上線農產品質量、貨源管理，

確保價格合理公道，共同維護供銷合作社信譽形象。



＊建績效掛勾激勵機制，培育現代流通骨幹企業＊



另外，壯大現代流通骨幹企業。支持系統農產品經營企業聚焦主責主業，通過功能提升、業

務聯合、流程再造等方式，拓展專業化生產、品牌化銷售、產業化經營，增強企業帶動力、影響

力和競爭力。加快完善現代企業制度，建立與績效掛勾的激勵約束機制，培育一批暢通產銷、管

理規範、經營活力強、聯農帶農作用顯著的現代流通骨幹企業，為提升供銷合作社農產品銷售大

平台功能提供有力支撐。支持系統棉花骨幹企業更好掌握國內外資源，增強供應鏈整合與服務能

力，打造有國際影響力的大型棉商。（ｊｑ）

