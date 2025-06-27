《經濟通通訊社２７日專訊》今天上午，杭州迎來上半年土拍收官戰。６宗涉宅地，有５宗
為杭州「好房子」試點項目，來自錢江新城二期、錢江世紀城、未來科技城、運河新城、湘湖新
城、丁橋等熱門板塊。總起價１１５﹒９億元（人民幣．下同），最終攬金１５１億元，平均溢
價率高達３０﹒５％，最高溢價率達６７﹒６％。
＊上半年杭州涉宅地成交金額力壓北京成全國第一＊
據中指院今日披露的數據，至此，杭州十區上半年累計成交６８宗涉宅地，總成交金額
１１６０億元，同比增長９６％，已接近２０２４年全年賣地金額（１１６９億元）。２０２５
年上半年，杭州涉宅地成交金額問鼎全國第一；北京列第二（１００５﹒６億元）。
另據《潮新聞》統計，２０２５年上半年杭州已有近２０個板塊地價紀錄被刷新。其中，光
是杭州涉宅單價地王紀錄，就被刷新了三次，包括濱江湖墅項目、濱江水電新村，建發蔣村項目
。
拿地房企方面，濱江、綠城是上半年在杭拿地最多的兩家房企，獲取數量均在１０宗以上。
濱江拿地金額超３００億元，綠城拿地金額近２００億元。此外，建發、保利、華潤、越秀、金
茂等國央企，上半年在杭表現也比較活躍。寧波城建投資集團、呼倫貝爾匯嘉房產兩家外來房企
，首次入杭拿地。（ｊｑ）
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