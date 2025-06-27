【聚焦人幣】３月末外債餘額２﹒５萬億美元，較去年底增１﹒３％

《經濟通通訊社２７日專訊》國家外匯管理局公布，截至２０２５年３月末，中國全口徑（

含本外幣）外債餘額為１７５９６７億元人民幣（等值２４５１４億美元，不包括香港、澳門特

區和台灣地區對外負債．下同）。中國外債主要指標均在國際公認的安全線以內，中國外債風險

總體可控。



國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌解讀數據指，２０２５年一季度，中國外債規模小

幅增長，幣種結構優化，期限結構保持基本穩定。



李斌介紹，截至２０２５年３月末，中國全口徑（含本外幣）外債餘額為２４５１４億美元

，較２０２４年末增長３１６億美元，增幅１﹒３％。從幣種結構看，本幣外債佔比５２％，較

２０２４年末上升２﹒０個百分點；從期限結構看，中長期外債佔比４２％，較２０２４年末下

降１﹒７個百分點。



＊外匯局：中國外債規模料將保持基本穩定＊



談及如何看待當前中國外債形勢，李斌指出，多重因素推動外債規模企穩回升。２０２５年

一季度，受國際形勢發生深刻複雜變化、國內經濟運行延續回升向好態勢等多重因素綜合影響，

外資增加配置人民幣債券資產，推動外債規模企穩回升。



李斌表示，預計中國外債規模將保持基本穩定。２０２５年以來，外部衝擊明顯加大，國際

金融市場出現較大波動。中國經濟保持穩定增長態勢，境內金融市場展現出較強韌性和抗風險能

力，人民幣資產吸引力進一步提升。中國堅持創新驅動發展，穩步擴大高水平對外開放，持續提

升跨境融資便利化水平，將為中國外債規模保持基本穩定提供有力支撐。（ｊｑ）

