《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０６％，美方稱已與中國簽貿易協議

《經濟通通訊社２７日專訊》美國商務部長盧特尼克表示，美中已簽署上月在日內瓦達成的

貿易諒解，將在中國對美交付稀土後解除乙烷等領域的對華貿易反制。滬深股市今早高開，滬綜

指高開０﹒０６％，報３４５０﹒６９點，深成指高開０﹒２７％，創業板指高開０﹒５４％。



美國總統特朗普周四（２６日）單方面在白宮宣稱，美國周三（２５日）與中國簽署一項與

貿易相關的協議，但並未具體說明內容；盧特尼克其後接受電視台採訪時證實特朗普言論，稱「

他們將向我們交付稀土」，並指隨後「我們就會撤銷反制措施」，而這些美國反制措施包括對用

於中國塑料生產的乙烷、芯片軟件和噴氣發動機等材料的出口限制。Ａ股半導體板塊開盤造好。



另外，小米（０１８１０）昨晚舉行「人車家全生態」發布會，並公開展示多款新產品。當

中，小米首款ＳＵＶ車型「ＹＵ７」售價２５﹒３５萬元人民幣起，官方稱開售３分鐘後，

ＹＵ７訂單量已突破２０萬架，一小時大訂更突破２８﹒９萬架。滬深小米概念股盤初領漲大市

。



《中國證券報》報道，展望下半年，多位專家表示，中國的外部環境仍面臨很大不確定性，

貨幣政策需在適度寬鬆方向進一步發力，並保持市場流動性處於穩定的充裕狀態，全面降準仍有

空間。



人民銀行今日進行５２５９億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有１６１２

億元逆回購到期，即今日淨投放３６４７億元。本周公開市場有９６０３億元逆回購到期，對沖

本周人行進行的２０２７５億元逆回購，即全周共放水１０６７２億元，創逾五個月單周新高。

（ｒｙ）

