《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒２１％，芯片半導體逆市升

《經濟通通訊社２７日專訊》滬深股市早盤走勢分化，滬綜指高開回落，半日收跌

０﹒２１％，報３４４１﹒３０點，深成指則升０﹒８５％，創業板指漲１﹒１６％。兩市上午

成交額９９１３億元（人民幣．下同），較上個交易日減少１３８億元或１﹒４％，個股升多跌

少，兩市共３５００隻個股上漲。



盤面上，有色金屬領漲行業板塊，北方銅業（深：０００７３７）等多股漲停；銅價連日上

漲，此前高盛集團表示，預計銅價將在８月達到每噸約１００５０美元的峰值，原因是美國以外

市場的供應日益緊張。芯片半導體亦逆市大漲，龍芯中科（滬：６８８０４７）飆１６﹒３％，

華天科技（深：００２１８５）升停。美國商務部長盧特尼克表示，中美已簽署上月在日內瓦達

成的貿易諒解，美國將在中國對美交付稀土後解除乙烷、芯片等領域的對華貿易反制。此外，銅

纜高速連接、券商板塊亦表現活躍。



下跌方面，銀行板塊半日跌逾２％，農業銀行（滬：６０１２８８）跌２﹒６％，招商銀行

（滬：６０００３６）跌２﹒５５％。分析人士認為，近期市場連續走強，指數到了３４００點

上方之後有震盪整固的需求。（ｒｙ）

