《Ａ股行情》銀行股領跌，滬指收低０﹒７％，本周仍漲１﹒９％

《經濟通通訊社２７日專訊》今日Ａ股市場衝高回落，三大指數漲跌不一。滬指全日收跌

０﹒７％，報３４２４﹒２３點，全周升幅仍有１﹒９１％；深成指則揚０﹒３４％，創業板指

收升０﹒４７％。滬深兩市成交１﹒５４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量４２１億

元或約３％。



板塊表現方面，有色金屬全日走強，其中，北方銅業（深：０００７３７）、電工合金

（深：３００６９７）等銅業股漲停。高盛稱，關稅導致美國以外地區庫存減少，加上中國市場

情緒及經濟活動相對穩健，銅價將繼續上漲，預計銅價將在８月升至約每噸１００５０美元的今

年高位。



此外，大金融股一度衝高，可惜午後券商、保險全轉跌，銀行股更領跌大市，中國銀行

（滬：６０１９８８）、郵儲銀行（滬：６０１６５８）均跌超３％。



全周來看，滬綜指由周一（２３日）開始連漲三日，重回三千四之餘，更在２５日收創年內

新高，因此即使其後連跌兩日，按周仍錄得１﹒９１％升幅，扭轉之前連跌兩周頹勢。以伊衝突

峰迴路轉，美國直接下場，好在幾經波折後中東局勢暫降溫，風險利好投資市場。分析認為，地

緣緊張情緒消退，資金重新投入權重金融股。國內方面，人行、商務部等六部門聯合發文要求，

強化結構性貨幣政策工具激勵，加大對服務消費重點領域信貸支持。穩定幣概念繼續火熱，國泰

君安國際升級牌照，新增虛擬資產交易服務，首家國資券商入場，帶動板塊熱潮。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９２１﹒７６ －０﹒６１

上證指數 ３４２４﹒２３ －０﹒７０ ６０５７﹒３２

深證成指 １０３７８﹒５５ ＋０﹒３４ ９３５３﹒８５

創業板指 ２１２４﹒３４ ＋０﹒４７

科創５０ ９８８﹒２１ －０﹒１８

Ｂ股指數 ２５８﹒２２ －０﹒２２ １﹒１６

深證Ｂ指 １２０１﹒７５ ＋０﹒４０ ０﹒６５

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