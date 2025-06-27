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AH股新聞

27/06/2025 15:04

《Ａ股行情》銀行股領跌，滬指收低０﹒７％，本周仍漲１﹒９％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》今日Ａ股市場衝高回落，三大指數漲跌不一。滬指全日收跌
０﹒７％，報３４２４﹒２３點，全周升幅仍有１﹒９１％；深成指則揚０﹒３４％，創業板指
收升０﹒４７％。滬深兩市成交１﹒５４萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量４２１億
元或約３％。
　
　　板塊表現方面，有色金屬全日走強，其中，北方銅業（深：０００７３７）、電工合金
（深：３００６９７）等銅業股漲停。高盛稱，關稅導致美國以外地區庫存減少，加上中國市場
情緒及經濟活動相對穩健，銅價將繼續上漲，預計銅價將在８月升至約每噸１００５０美元的今
年高位。
　
　　此外，大金融股一度衝高，可惜午後券商、保險全轉跌，銀行股更領跌大市，中國銀行
（滬：６０１９８８）、郵儲銀行（滬：６０１６５８）均跌超３％。
　
　　全周來看，滬綜指由周一（２３日）開始連漲三日，重回三千四之餘，更在２５日收創年內
新高，因此即使其後連跌兩日，按周仍錄得１﹒９１％升幅，扭轉之前連跌兩周頹勢。以伊衝突
峰迴路轉，美國直接下場，好在幾經波折後中東局勢暫降溫，風險利好投資市場。分析認為，地
緣緊張情緒消退，資金重新投入權重金融股。國內方面，人行、商務部等六部門聯合發文要求，
強化結構性貨幣政策工具激勵，加大對服務消費重點領域信貸支持。穩定幣概念繼續火熱，國泰
君安國際升級牌照，新增虛擬資產交易服務，首家國資券商入場，帶動板塊熱潮。（ｒｙ）
　
表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３９２１﹒７６　　－０﹒６１　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３４２４﹒２３　　－０﹒７０　　　　６０５７﹒３２　　
　　深證成指　　１０３７８﹒５５　＋０﹒３４　　　　９３５３﹒８５　　
　　創業板指　　２１２４﹒３４　　＋０﹒４７　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　　９８８﹒２１　　－０﹒１８　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２５８﹒２２　　－０﹒２２　　　　　１﹒１６　　　　
　　深證Ｂ指　　１２０１﹒７５　　＋０﹒４０　　　　　０﹒６５　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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