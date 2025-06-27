  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

27/06/2025 14:05

《Ａ股焦點》小商品城跌停，董事長王棟辭職

　　《經濟通通訊社２７日專訊》小商品城（滬：６００４１５）股價跌停，報１９﹒５６元人
民幣。小商品城公告稱，公司董事會於近日收到王棟提交的書面辭職報告。因組織上工作安排的
原因，王棟辭去公司董事長、董事、董事會戰略與ＥＳＧ委員會主任委員職務，辭職後將不再擔
任公司任何職務。王棟先生持有公司股票３０萬股。小商品城表示將盡快完成董事長補選等相關
工作。（ｒｙ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

返回AH股新聞

上一篇新聞︰27/06/2025 14:41  《Ａ股異動》山東墨龍Ａ跌停，現報６﹒１２元人幣

下一篇新聞︰27/06/2025 14:03  《中國要聞》供銷總社：打造農產品電商品牌和有國際影響力棉商

其他AH股新聞
More

27/06/2025 14:56  ＤｅｅｐＳｅｅｋ、泡泡瑪特等入選《時代》百大最具影響力企業

27/06/2025 14:50  《中國房產》杭州上半年土拍攬金１１６０億，接近去年全年水平

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普單方面宣稱，與中國簽署一項貿易協議

27/06/2025 09:19

關稅戰

以伊之戰，敘利亞成關鍵

26/06/2025 08:39

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，創興南商上調港元短期存息，建行亞...

22/06/2025 10:55

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處