《Ａ股焦點》小商品城跌停，董事長王棟辭職

《經濟通通訊社２７日專訊》小商品城（滬：６００４１５）股價跌停，報１９﹒５６元人

民幣。小商品城公告稱，公司董事會於近日收到王棟提交的書面辭職報告。因組織上工作安排的

原因，王棟辭去公司董事長、董事、董事會戰略與ＥＳＧ委員會主任委員職務，辭職後將不再擔

任公司任何職務。王棟先生持有公司股票３０萬股。小商品城表示將盡快完成董事長補選等相關

工作。（ｒｙ）

