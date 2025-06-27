【聚焦數據】５月規模以上工業企業利潤同比轉跌，下降９﹒１％

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，１－５月，全國規模以上工業企業實現利潤
總額２７２０４﹒３億元（人民幣．下同），同比下降１﹒１％，１－４月為增長１﹒４％。５
月當月，規模以上工業企業利潤同比下降９﹒１％，４月為增長３％。
１－５月，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額８７０９﹒５億元，同比下降
７﹒４％；股份制企業實現利潤總額２０１７０﹒７億元，下降１﹒５％；外商及港澳台投資企
業實現利潤總額６８５６﹒８億元，增長０﹒３％；私營企業實現利潤總額７５９２﹒５億元，
增長３﹒４％。
１－５月，採礦業實現利潤總額３５８０﹒４億元，同比下降２９﹒０％；製造業實現利潤
總額２０２０１﹒４億元，增長５﹒４％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額
３４２２﹒５億元，增長３﹒７％。
＊前５月汽車製造業利潤同比跌近１２％＊
１－５月，主要行業中，農副食品加工業利潤同比增長３８﹒２％，計算機、通信和其他電
子設備製造業增長１１﹒９％，電氣機械和器材製造業增長１１﹒６％，通用設備製造業增長
１０﹒６％，有色金屬冶煉和壓延加工業增長９﹒８％，專用設備製造業增長７﹒１％，電力、
熱力生產和供應業增長５﹒７％，非金屬礦物製品業增長０﹒６％，紡織業下降１﹒８％，化學
原料和化學製品製造業下降４﹒７％，石油和天然氣開採業下降１０﹒４％，汽車製造業下降
１１﹒９％，煤炭開採和洗選業下降５０﹒６％，石油煤炭及其他燃料加工業同比增虧，黑色金
屬冶煉和壓延加工業同比由虧轉盈。
１－５月，規模以上工業企業實現營業收入５４﹒７６萬億元，同比增長２﹒７％，增幅較
１－４月回落０﹒５個百分點；發生營業成本４６﹒８８萬億元，增長３﹒０％；營業收入利潤
率為４﹒９７％，同比下降０﹒１９個百分點。（ｓｌ）
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