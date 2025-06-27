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AH股新聞

27/06/2025 10:39

《大灣區》深圳：推動蛇口港建立全國首個海空複合型口岸樞紐

　　《經濟通通訊社２７日專訊》由深圳市口岸辦公室牽頭制訂《深圳市２０２５年優化口岸營
商環境若干措施》近日正式印發實施。《若干措施》推出２４條舉措，覆蓋科技賦能口岸服務、
跨境貿易新業態發展、優化口岸功能布局、創新口岸通關監管模式、強化便企利民服務等多方面
，助力深圳打造國際一流口岸營商環境「深圳樣板」。
　
　　其中，《若干措施》明確，要創新跨境無人機物流通關模式，探索在有條件的口岸開展跨境
無人機試飛。同時，推動蛇口港口岸擴大開放增加跨境直升機出入境功能項目驗收，建立全國首
個海空複合型口岸樞紐。
　
＊加快推進羅湖口岸改造、沙頭角口岸重建＊
　
　　《若干措施》並明確，要加快推進新皇崗口岸建設、羅湖口岸改造、沙頭角口岸重建；推動
皇崗口岸貨運功能轉移；推動在深圳灣口岸增設邊檢「快捷通」查驗設備；建設深圳灣口岸、蓮
塘口岸冷鏈查驗設施，推動完善深圳灣口岸、蓮塘口岸貨檢場地邊檢查驗設施；推動河套合作區
跨境專用口岸規劃。
　
　　立足深圳地區跨境寄遞包裹監管業務實際，對寄遞業務作業進行智能化自動化升級改造，探
索寄遞業務信息流和實物流全鏈路全方位智慧監管模式。推動深圳深鹽跨境電商運營中心恢復運
營。
　
＊推動福永碼頭列大灣區遊艇自由行指定口岸＊
　
　　推動深圳機場福永碼頭列入粵港澳大灣區遊艇自由行指定口岸。進一步優化自由行遊艇出入
境海事手續申辦模式，支持符合條件的港澳遊艇「一次審批、７天內多次進出」。推動擴大深圳
遊艇自由行水域範圍，推動「航行深港間的香港遊艇驗船證明書適用認可」。
　
　　此外，推進ＡＩ＋口岸服務，在口岸通關、服務引導等多個環節引入人工智能應用；實施「
ＡＩ＋口岸」應用建設，搭建口岸ＡＩ通用能力平台，打造智能化口岸服務新範式。整合深圳口
岸政務服務、公共資源、市場服務等相關資源，建設深圳口岸服務網，提供「一站式」口岸通關
綜合服務，未來還有望在有條件的口岸設立便民政務辦理點。（ｓｌ）

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