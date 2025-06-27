京東試水外賣騎手免費幫丟垃圾服務掀熱議，平台每單補貼０﹒５元

《經濟通通訊社２７日專訊》近日社交平台流傳京東（０９６１８）外賣騎手提供「免費幫

扔垃圾」服務，每完成一單可獲平台０﹒２元（人民幣．下同）補貼。京東方面回應內媒查詢時

指出，目前該服務僅處於小範圍測試階段，並未正式上線，初衷是為有類似需求的用戶提供額外

便利，同時為騎手創造更多收入機會。



京東方面強調，該服務僅向全職騎手開放，騎手自願參與，每單平台補貼騎手０﹒５元，而

非流傳的０﹒２元，用戶可以根據騎手的服務情況給予打賞；該服務僅在用戶有明確需求後才會

觸發，平台為騎手配備了一次性手套和消毒液，確保配送過程中的安心與衛生。



根據社交平台近日流傳的信息截圖顯示，京東外賣某群中有人發信息稱，京東外賣於６月

１９日在北京、宿遷兩地啟動「幫扔垃圾」服務試點，隨後擴展至深圳、廣州、成都等１０個城

市，每個試點城市需要至少５５名騎手參與，主要是在平峰期主動詢問用戶是否需要幫丟垃圾。

該信息提醒，有這項需求的用戶大多居住在高樓層無電梯或用戶受傷腿腳不便，若用戶確有此需

要，騎手扔垃圾時要使用水印相機記錄，並將憑證回傳至站長，而平台會為騎手配備隔離手套、

免洗消毒液。



有網民質疑，京東外賣提供這項服務「有點過了」，指「送的單子本來就需要時效，再扔個

垃圾還拍照，耽誤時間」、「之前讓小哥順手扔個垃圾都沒這麼麻煩」、「０﹒５元少了點」、

「垃圾袋多髒，還要送食物，誰出的餿主意」。但也有網民認為這種模式不錯，「之前有的外賣

小哥會幫忙把垃圾扔下去，搞得我還很不好意思，就去Ａｐｐ裏看能不能打賞」。（ｓｌ）

