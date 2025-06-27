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AH股新聞

27/06/2025 13:39

【數據解讀】５月工業利潤跌幅半年最大，機構：關稅戰價格戰衝擊

　　《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，１－５月全國規模以上工業企業實現利潤總
額同比從１－４月的增長１﹒４％轉為下降１﹒１％；５月單月同比亦從增長３％轉為大跌
９﹒１％，創去年１０月以來逾半年最大跌幅。１－５月規模以上工業企業營收利潤率
４﹒９７％，同比跌０﹒１９個百分點，創２００９年以來１６年同期最低水平；其中國企利潤
壓力最大，同比下降７﹒４％，連續三個月下滑，並創半年最大跌幅。
　
　　主要行業中，１－５月汽車製造業利潤總額同比連續第三個月下滑，１１﹒９％的跌幅為
２０２３年３月以來最大。此前中汽協數據顯示，同期汽車銷量實現近１１％的同比增長，但汽
車製造業出廠價格同比跌３﹒２％。汽車業「增量不增利」局面未有改善。
　
＊澳新銀行：反內捲料將改善企業利潤＊
　
　　澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬指，５月工業企業利潤下滑主要體現為價格和毛利下跌，
價格方面主要受特朗普關稅對大宗商品的衝擊，毛利方面主要是國內價格戰影響。他並預計，未
來ＰＰＩ有望逐月修復，反「內捲」也將改善競爭情況，企業利潤後續應反彈。
　
＊ＦＯＳＴ：產能過剩對企業影響仍持續顯現＊
　
　　ＦＯＳＴ首席研究員馮建林表示，在工業物價持續負增長的背景下，企業經營壓力比較大。
產能過剩和物價下行對企業的影響還在持續顯現，接下來需努力調節供給、穩定需求。
　
＊招商證券：內需政策充分發力料助全年利潤增３％以上＊
　
　　招商證券首席宏觀分析師張靜靜則指出，在外需增速逐步回落的預期之下，投資、消費等內
需抓手需要進一步回升支撐工業企業利潤增速。在現有內需政策充分發力的情形下，預計下半年
累計利潤增速中樞會逐步抬升，運行節奏前低後高，低基數作用下大幅抬升四季度增速，全年累
計利潤增速大概率會攀升至３％以上。（ｓｌ）

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