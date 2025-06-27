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AH股新聞

27/06/2025 14:56

ＤｅｅｐＳｅｅｋ、泡泡瑪特等入選《時代》百大最具影響力企業

　　《經濟通通訊社２７日專訊》美國《時代》雜誌公布２０２５全球最具影響力１００強企業
名單（ＴＩＭＥ１００　Ｍｏｓｔ　Ｉｎｆｌｕｅｎｔｉａｌ　Ｃｏｍｐａｎｉｅｓ　
２０２５），名單分為顛覆者（Ｄｉｓｒｕｐｔｅｒｓ）、創新者（Ｉｎｎｏｖａｔｏｒｓ）、
領導者（Ｌｅａｄｅｒｓ）、巨擘（Ｔｉｔａｎｓ）及先驅者（Ｐｉｏｎｅｅｒｓ）五大組別。
　
　　其中，入選顛覆者的中資公司包括ＤｅｅｐＳｅｅｋ、泡泡瑪特（０９９９２）及宇樹科技
等；其他地區入選公司包括Ｃｏｉｎｂａｓｅ、Ｓｃａｌｅ　ＡＩ等。
　
　　入選創新者的中資企業包括阿里巴巴（０９９８８）、比亞迪（０１２１１）
（深：００２５９４）等；其他地區入選公司包括Ｏｎ、Ｌｅ　Ｃｒｅｕｅｓｔ、任天堂、
Ｇａｐ等。
　
　　入選巨擘的中資企業包括字節跳動、蜜雪集團（０２０９７）及華為等；其他地區入選公司
包括巴郡、Ｍｅｔａ、亞馬遜、Ｗａｌｍａｒｔ、Ｎｅｔｆｌｉｘ、台積電等。
　
　　入選先驅者的公司包括ＡＳＭＬ、ＳｏｆｔＢａｎｋ、ＳｐａｃｅＸ等。入選領導者的公司
則包括貝萊德、ＬｉｎｋｅｄＩｎ、Ｃｌｏｕｄｆｌａｒｅ、現代汽車、Ｐｒａｄａ、
Ｄｕｏｌｉｎｇｏ、Ｌｉｍｅ等。
　
　　今年名單還首次推出最具影響力公司獎（ＴＩＭＥ１００　Ｃｏｍｐａｎｉｅｓ　
Ｉｍｐａｃｔ　Ａｗａｒｄｓ），以表彰五間在人工智能（ＡＩ）、健康、可持續發展、平等和
文化領域的傑出公司，該五間公司依次為：Ｇｏｏｇｌｅ　ＤｅｅｐＭｉｎｄ、福泰製藥
（Ｖｅｒｔｅｘ　Ｐｈａｒｍａｃｅｕｔｉｃａｌｓ）、施耐德電氣（Ｓｃｈｎｅｉｄｅｒ　
Ｅｌｅｃｔｒｉｃ）、Ｊａｎｎｇｏ　Ｃａｐｉｔａｌ、樂高集團（Ｔｈｅ　Ｌｅｇｏ　
Ｇｒｏｕｐ）。（ｓｌ）

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