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AH股新聞

27/06/2025 15:17

【關稅戰】商務部：中美確認貿易框架細節，依法審批管制物項出口

　　《經濟通通訊社２７日專訊》對於近日美方有關官員和媒體稱，中美已就落實日內瓦共識的
框架達成了補充諒解，中國將加快向美國出口稀土，美方相應取消對華有關限制措施，中國商務
部今日在網站發布發言人答記者問文章回應稱，雙方近日進一步確認了框架細節，中方將依法審
批符合條件的管制物項出口申請，美方將相應取消對華採取的一系列限制性措施。
　
　　發言人指，在中美兩國元首共識指引下，雙方經貿團隊於６月９日至１０日在倫敦舉行經貿
會談，就落實兩國元首６月５日通話重要共識和鞏固日內瓦經貿會談成果的框架達成原則一致。
倫敦會談後，中美雙方團隊保持著密切溝通。經批准，近日雙方進一步確認了框架細節。
　
　　發言人稱，期望美方與中方相向而行，按照兩國元首６月５日通話重要共識和要求，進一步
發揮好中美經貿磋商機制作用，不斷增進共識、減少誤解、加強合作，共同推動中美經貿關係健
康、穩定、可持續發展。
　
　　美國總統特朗普周四（２６日）單方面在白宮宣稱，美國周三（２５日）與中國簽署一項與
貿易相關的協議，但並未具體說明內容，只是表示將會打開中國大門。隨後美國商務部長盧特尼
克證實，中美已簽署上月在日內瓦達成的貿易諒解，美國將在中國對美交付稀土後解除乙烷、芯
片等領域的對華貿易反制。（ｓｌ）

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