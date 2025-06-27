《打擊貪腐》苗華被免中央軍委委員職務，去年底涉嚴重違紀受查

《經濟通通訊社２７日專訊》十四屆全國人大常委會第十六次會議今日上午閉幕，會議經表

決，通過了新修訂的治安管理處罰法、新修訂的反不正當競爭法。國家主席習近平分別簽署第

４９、５０號主席令予以公布。會議並通過多項人事任免，其中，會議經表決，免去苗華的中央

軍事委員會委員職務。



國防部去年１１月底公布，苗華涉嫌嚴重違紀，經中央研究，決定對其停職檢查。今年４月

，全國人大常委會公布，中央軍委政治工作部軍人代表大會決定罷免苗華的全國人大代表職務，

苗華的代表資格被終止。



６９歲的苗華１４歲參軍，曾長期在原南京軍區第３１集團軍從事政治工作，歷任團政委、

師政委、軍政治部主任、第１２集團軍政委等，２００１年７月晉升少將軍銜。２０１０年１２

月，苗華首次跨大軍區交流至蘭州軍區，接替張國棟升任蘭州軍區政治部主任，成為副大軍區級

將領。２０１２年７月，苗華接替到齡退役的張國棟，出任蘭州軍區副政委，同月晉升中將軍銜

。隨後召開的中共十八大上，苗華當選十八屆中央紀委委員。



中共十八大後，苗華由「陸」轉「海」，從蘭州軍區政委調任海軍政委，填補胡耀邦女婿劉

曉江上將年滿６５歲到齡退役後的空缺。２０１５年，苗華晉升上將；２０１７年出任軍委政治

工作部主任，並升任中央軍委委員。（ｓｌ）

