【ＦＯＣＵＳ】ＹＵ７狙擊Ｍｏｄｅｌ　Ｙ，小米擁爆火方程式

【ＦＯＣＵＳ】來得最晚，賣得最火－－周四（２６日）晚正式發布的小米ＹＵ７，短短一

小時錄２８﹒９萬輛大定，相當於內地ＳＵＶ「銷冠」特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｙ去年銷量的六成。

「消費寒冬，惟有錢人真多

」的感嘆下，小米汽車現象級風靡，如同「一醜難求」的Ｌａｂｕｂｕ，以及上海新地標「路易

號」巨輪，爆火方程式直指「視覺衝擊＋情緒價值」。



＊空間、續航、售價均完勝＊



繼去年３月揭盅的首款純電轎車ＳＵ７，低至２１﹒５９萬元（人民幣．下同）後，小米首

款純電ＳＵＶ ＹＵ７，昨晚定格於２５﹒３５萬元。內部空間、續航能力均超被雷軍稱為「史

詩級神作」的Ｍｏｄｅｌ Ｙ（煥新版），價格反低１萬元，加上媲美法拉利

Ｐｕｒｏｓａｎｇｕｅ的炫酷造型，難怪短短３分鐘就突破２０萬輛大定，創下全球車企最火銷

售紀錄。



相比去年ＳＵ７上市２７分鐘大定破５萬輛，今次ＹＵ７表現青出於藍，原因之一當推國人

對ＳＵＶ的偏愛。中汽中心數據顯示，去年ＳＵＶ佔乘用車銷量５３％，高於轎車的４２％。即

使ＹＵ７料８月才開啟首批交付，分析仍預計，ＹＵ７第四季或佔小米全部汽車交付量的三分一

，並推動全年賣車收入按年升兩倍至９９０億元。小米（０１８１０）股價今早刷新高，高見

６１﹒４５港元。



＊傳承Ｍｉ ｌｏｏｋ視覺衝擊力＊



原因之二，則是雷軍的原話，「ＹＵ７是為誰設計的？是為那些無法容忍平庸的人，是為那

些始終走在時代前列的人。」延續ＳＵ７的標誌性水滴大燈、光環尾燈、極緻運動頭身比，跟法

拉利訂製綠色相仿的主打寶石綠，如同Ｌａｂｕｂｕ標誌性的９顆尖牙和大眼，極具視覺衝擊力

。



小米汽車首席設計師李田原就指，汽車是具有靈魂，有情感的產品，是美的體現、人物性格

的表達；人們買什麼樣的，要傳達給他人「這是我的眼光」。



無獨有偶，被稱為上海全新文化地標、位於南京西路繁華商業區的「路易號」（ＬＶ旗艦店

），無視奢侈品市場銷售低迷，以長１１４﹒５米、高３０米的「巨輪」搶鏡，亦是深諳流量密

碼。



＊其他車企押注差異化競爭＊



此外，從「年輕人的第一輛保時捷Ｔａｙｃａｎ」、「年輕人的第一輛法拉利

Ｐｕｒｏｓａｎｇｕｅ」，以及「百公里加速快至３﹒２３ 秒」、「２４小時耐力挑戰

３９４４公里」、「一秒破窗安全錘」、「智能調光天幕」等概念，都精準迎合了中產階級性價

比、黑科技、安全感、酷時尚等的情緒價值需求。



面對後來居上的「鮎魚」小米，其他車企如何迎戰？答案指向差異化競爭。首個迎戰的是將

於下周發布純電ＳＵＶ Ｇ７的小鵬（０９８６８），主打「全球首款Ｌ３級算力汽車」概念；

接著是將於７月發布純電ＳＵＶ ｉ８的理想（０２０１５），主打三排６座「照顧全家人的出

行體驗」。



另值留意的是，廣汽豐田較早時宣布，正式接入小米「人車家」生態。未來「華為系」

、「小米系」、「非華非米系」的三分天下如何此消彼長？圖窮匕見時刻越來愈近。

