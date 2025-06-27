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27/06/2025 12:40

【ＦＯＣＵＳ】ＹＵ７狙擊Ｍｏｄｅｌ　Ｙ，小米擁爆火方程式

　　【ＦＯＣＵＳ】來得最晚，賣得最火－－周四（２６日）晚正式發布的小米ＹＵ７，短短一
小時錄２８﹒９萬輛大定，相當於內地ＳＵＶ「銷冠」特斯拉Ｍｏｄｅｌ　Ｙ去年銷量的六成。
「消費寒冬，惟有錢人真多
」的感嘆下，小米汽車現象級風靡，如同「一醜難求」的Ｌａｂｕｂｕ，以及上海新地標「路易
號」巨輪，爆火方程式直指「視覺衝擊＋情緒價值」。
　
＊空間、續航、售價均完勝＊
　
　　繼去年３月揭盅的首款純電轎車ＳＵ７，低至２１﹒５９萬元（人民幣．下同）後，小米首
款純電ＳＵＶ　ＹＵ７，昨晚定格於２５﹒３５萬元。內部空間、續航能力均超被雷軍稱為「史
詩級神作」的Ｍｏｄｅｌ　Ｙ（煥新版），價格反低１萬元，加上媲美法拉利
Ｐｕｒｏｓａｎｇｕｅ的炫酷造型，難怪短短３分鐘就突破２０萬輛大定，創下全球車企最火銷
售紀錄。
　
　　相比去年ＳＵ７上市２７分鐘大定破５萬輛，今次ＹＵ７表現青出於藍，原因之一當推國人
對ＳＵＶ的偏愛。中汽中心數據顯示，去年ＳＵＶ佔乘用車銷量５３％，高於轎車的４２％。即
使ＹＵ７料８月才開啟首批交付，分析仍預計，ＹＵ７第四季或佔小米全部汽車交付量的三分一
，並推動全年賣車收入按年升兩倍至９９０億元。小米（０１８１０）股價今早刷新高，高見
６１﹒４５港元。
　
＊傳承Ｍｉ　ｌｏｏｋ視覺衝擊力＊
　
　　原因之二，則是雷軍的原話，「ＹＵ７是為誰設計的？是為那些無法容忍平庸的人，是為那
些始終走在時代前列的人。」延續ＳＵ７的標誌性水滴大燈、光環尾燈、極緻運動頭身比，跟法
拉利訂製綠色相仿的主打寶石綠，如同Ｌａｂｕｂｕ標誌性的９顆尖牙和大眼，極具視覺衝擊力

　
　　小米汽車首席設計師李田原就指，汽車是具有靈魂，有情感的產品，是美的體現、人物性格
的表達；人們買什麼樣的，要傳達給他人「這是我的眼光」。
　
　　無獨有偶，被稱為上海全新文化地標、位於南京西路繁華商業區的「路易號」（ＬＶ旗艦店
），無視奢侈品市場銷售低迷，以長１１４﹒５米、高３０米的「巨輪」搶鏡，亦是深諳流量密
碼。
　
＊其他車企押注差異化競爭＊
　
　　此外，從「年輕人的第一輛保時捷Ｔａｙｃａｎ」、「年輕人的第一輛法拉利
Ｐｕｒｏｓａｎｇｕｅ」，以及「百公里加速快至３﹒２３　秒」、「２４小時耐力挑戰
３９４４公里」、「一秒破窗安全錘」、「智能調光天幕」等概念，都精準迎合了中產階級性價
比、黑科技、安全感、酷時尚等的情緒價值需求。
　
　　面對後來居上的「鮎魚」小米，其他車企如何迎戰？答案指向差異化競爭。首個迎戰的是將
於下周發布純電ＳＵＶ　Ｇ７的小鵬（０９８６８），主打「全球首款Ｌ３級算力汽車」概念；
接著是將於７月發布純電ＳＵＶ　ｉ８的理想（０２０１５），主打三排６座「照顧全家人的出
行體驗」。
　
　　另值留意的是，廣汽豐田較早時宣布，正式接入小米「人車家」生態。未來「華為系」
、「小米系」、「非華非米系」的三分天下如何此消彼長？圖窮匕見時刻越來愈近。

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