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AH股新聞

27/06/2025 17:58

【ＡＩ】ＤｅｅｐＳｅｅｋ在德國蘋果和谷歌應用商店面臨下架

　　《經濟通通訊社２７日專訊》綜合外電報道，德國隱私監管機構告知蘋果公司和谷歌的安卓
稱，其應用商店提供的中國人工智能服務ＤｅｅｐＳｅｅｋ構成非法內容，因該服務將用戶數據

露給中國當局。
　
　　柏林數據保護專員坎普（Ｍｅｉｋｅ　Ｋａｍｐ）周五在一份聲明中表示，發出這一正式通
知前，ＤｅｅｐＳｅｅｋ無視了５月份的一項要求－－要麼將該應用從德國應用商店下架，要麼
在收集本地用戶數據並傳輸至中國時採取保護措施。
　
　　坎普指，ＤｅｅｐＳｅｅｋ一直無法向該局提供令人信服的證據，證明德國用戶的數據在中
國受到與歐盟同等程度的保護。她指出，中國當局對中國公司影響力所及範圍內的個人數據，擁
有廣泛的訪問權
　
　　在ＤｅｅｐＳｅｅｋ無視合規要求後，柏林監管機構引述歐盟《數字服務法》相關條款，要
求蘋果和谷歌等科技平台刪除平台上的非法內容。這兩家公司現在必須迅速評估該通知，並決定
如何遵守。
　
　　此前，意大利隱私監管機構也於１月份採取了類似舉措。（ｓｌ）

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