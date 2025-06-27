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AH股新聞

27/06/2025 16:28

《提振Ａ股》滬深交所主板風險警示股票價格漲跌限制擬擴至１０％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》上交所、深交所發布《關於調整主板風險警示股票價格漲跌幅
限制比例及有關事項的通知（徵求意見稿）》，稱為進一步完善股票交易制度，提升定價效率，
維護市場交易秩序，保護投資者合法權益，擬將主板風險警示股票價格漲跌幅限制比例由５％調
整為１０％。
　
＊統一價格漲跌幅限制比例有利維護市場交易秩序＊
　
　　深交所表示，股票價格漲跌幅限制比例，即當日交易價格相較前一日收盤價的最大漲幅比例
或跌幅比例，是一項重要的交易機制。目前，主板風險警示股票價格漲跌幅限制比例為５％，與
主板其他股票不一致，而調整為１０％後，將與主板其他股票保持一致。
　
　　從市場運行實踐看，主板風險警示股票５％的價格漲跌幅限制比例一定程度上影響了股票定
價效率。借鑑創業板改革經驗，統一主板風險警示股票與主板其他股票的價格漲跌幅限制比例，
有利於維護市場交易秩序，保護投資者特別是中小投資者合法權益。
　
　　深交所並表示，同步調整主板風險警示股票的異常波動指標，與主板其他股票保持一致。同
時，要求會員做好業務和技術準備，切實加強投資者教育及風險提示工作，引導投資者理性審慎
參與風險警示股票交易。
　
　　上交所則表示，主板風險警示股票價格的漲跌幅限制比例調整為１０％，《上海證券交易所
交易規則》第４﹒４﹒１０條「風險警示股票價格的漲跌幅限制為５％」不再施行。同時，主板
風險警示股票競價交易出現《交易規則》第５﹒４﹒２條情形的，屬於異常波動，《交易規則》
第４﹒４﹒１１條不再施行。
　
　　《交易規則》第５﹒４﹒２條所列異常波動情形包括：連續３個交易日內日收盤價格漲跌幅
偏離值累計達到＋╱－２０％的；連續３個交易日內日均換手率與前５個交易日的日均換手率的
比值達到３０倍，並且該股票、封閉式基金連續３個交易日內的累計換手率達到２０％的；中證
監或上交所認定屬於異常波動的其他情形。
　
　　不再施行的第４﹒４﹒１１條內容為：風險警示股票連續３個交易日內日收盤價格漲跌幅偏
離值累計達到＋╱－１２％的，屬於異常波動。（ｓｌ）

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