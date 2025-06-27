《提振Ａ股》滬深交所主板風險警示股票價格漲跌限制擬擴至１０％

《經濟通通訊社２７日專訊》上交所、深交所發布《關於調整主板風險警示股票價格漲跌幅

限制比例及有關事項的通知（徵求意見稿）》，稱為進一步完善股票交易制度，提升定價效率，

維護市場交易秩序，保護投資者合法權益，擬將主板風險警示股票價格漲跌幅限制比例由５％調

整為１０％。



＊統一價格漲跌幅限制比例有利維護市場交易秩序＊



深交所表示，股票價格漲跌幅限制比例，即當日交易價格相較前一日收盤價的最大漲幅比例

或跌幅比例，是一項重要的交易機制。目前，主板風險警示股票價格漲跌幅限制比例為５％，與

主板其他股票不一致，而調整為１０％後，將與主板其他股票保持一致。



從市場運行實踐看，主板風險警示股票５％的價格漲跌幅限制比例一定程度上影響了股票定

價效率。借鑑創業板改革經驗，統一主板風險警示股票與主板其他股票的價格漲跌幅限制比例，

有利於維護市場交易秩序，保護投資者特別是中小投資者合法權益。



深交所並表示，同步調整主板風險警示股票的異常波動指標，與主板其他股票保持一致。同

時，要求會員做好業務和技術準備，切實加強投資者教育及風險提示工作，引導投資者理性審慎

參與風險警示股票交易。



上交所則表示，主板風險警示股票價格的漲跌幅限制比例調整為１０％，《上海證券交易所

交易規則》第４﹒４﹒１０條「風險警示股票價格的漲跌幅限制為５％」不再施行。同時，主板

風險警示股票競價交易出現《交易規則》第５﹒４﹒２條情形的，屬於異常波動，《交易規則》

第４﹒４﹒１１條不再施行。



《交易規則》第５﹒４﹒２條所列異常波動情形包括：連續３個交易日內日收盤價格漲跌幅

偏離值累計達到＋╱－２０％的；連續３個交易日內日均換手率與前５個交易日的日均換手率的

比值達到３０倍，並且該股票、封閉式基金連續３個交易日內的累計換手率達到２０％的；中證

監或上交所認定屬於異常波動的其他情形。



不再施行的第４﹒４﹒１１條內容為：風險警示股票連續３個交易日內日收盤價格漲跌幅偏

離值累計達到＋╱－１２％的，屬於異常波動。（ｓｌ）

