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AH股新聞

27/06/2025 07:52

《滬╱深股通》東方財富為深股通十大成交活躍股榜首

　　《經濟通通訊社２７日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２６日）「滬股通」及「
深股通」首十大成交活躍股如下：
　
　　　　　　　　　　　　　「滬股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
股份名稱　　　（編號）　　　買入及賣出總金額
　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
貴州茅台　（６００５１９）　　１７００﹒５５
中信證券　（６０００３０）　　　９０３﹒１８
寒武紀　　（６８８２５６）　　　８０６﹒４９
小商品城　（６００４１５）　　　７８０﹒２１
海光信息　（６８８０４１）　　　７２４﹒５６
交通銀行　（６０１３２８）　　　７１５﹒３３
恒生電子　（６００５７０）　　　６９１﹒９３
長江電力　（６００９００）　　　６８２﹒３８
國泰海通　（６０１２１１）　　　６５２﹒００
恒瑞醫藥　（６００２７６）　　　６３４﹒７９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　「深股通」首十大成交活躍股列表
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　股份名稱　　　　　　（編號）　　買入及賣出總金
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　額　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
東方財富　　　　　　　（３０００５９）２６３１﹒６２
寧德時代　　　　　　　（３００７５０）１８２６﹒４７
比亞迪　　　　　　　　（００２５９４）１４５８﹒１０
指南針　　　　　　　　（３００８０３）１１１１﹒１６
中際旭創　　　　　　　（３００３０８）１０３３﹒８３
新易盛　　　　　　　　（３００５０２）１００４﹒９７
國軒高科　　　　　　　（００２０７４）　８８８﹒６２
同花順　　　　　　　　（３０００３３）　８０４﹒０２
滬電股份　　　　　　　（００２４６３）　７２６﹒５８
順豐控股　　　　　　　（００２３５２）　７２４﹒６１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
（以上數字取小數點後兩個位）

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