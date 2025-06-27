《滬╱深股通》東方財富為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社２７日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日（２６日）「滬股通」及「

深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） １７００﹒５５

中信證券 （６０００３０） ９０３﹒１８

寒武紀 （６８８２５６） ８０６﹒４９

小商品城 （６００４１５） ７８０﹒２１

海光信息 （６８８０４１） ７２４﹒５６

交通銀行 （６０１３２８） ７１５﹒３３

恒生電子 （６００５７０） ６９１﹒９３

長江電力 （６００９００） ６８２﹒３８

國泰海通 （６０１２１１） ６５２﹒００

恒瑞醫藥 （６００２７６） ６３４﹒７９

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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東方財富 （３０００５９）２６３１﹒６２

寧德時代 （３００７５０）１８２６﹒４７

比亞迪 （００２５９４）１４５８﹒１０

指南針 （３００８０３）１１１１﹒１６

中際旭創 （３００３０８）１０３３﹒８３

新易盛 （３００５０２）１００４﹒９７

國軒高科 （００２０７４） ８８８﹒６２

同花順 （３０００３３） ８０４﹒０２

滬電股份 （００２４６３） ７２６﹒５８

順豐控股 （００２３５２） ７２４﹒６１

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（以上數字取小數點後兩個位）

