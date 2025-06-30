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AH股新聞

30/06/2025 08:33

【政策風向】人行例會：靈活把握幣策實施力度節奏，未提降準降息

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》人民銀行貨幣政策委員會２０２５年第二
季度例會召開。會議研究了下階段貨幣政策主要思路，建議加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政
策調控前瞻性、針對性、有效性，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，靈活把握政策
實施的力度和節奏。
　
＊面臨國內需求不足、物價持續低位運行等困難和挑戰＊
　
　　會議分析了國內外經濟金融形勢，提出當前外部環境更趨複雜嚴峻，世界經濟增長動能減弱
，貿易壁壘增多，主要經濟體經濟表現有所分化，通脹走勢和貨幣政策調整存在不確定性。中國
經濟呈現向好態勢，社會信心持續提振，高質量發展扎實推進，但仍面臨國內需求不足、物價持
續低位運行、風險隱患較多等困難和挑戰。要實施好適度寬鬆的貨幣政策，加強逆周期調節，更
好發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，加大貨幣財政政策協同配合，保持經濟穩定增長和
物價處於合理水平。
　
　
＊維護資本市場穩定，完善房地產金融基礎性制度＊
　
　　會議稱，琅用好證券、基金、保險公司互換便利和股票回購增持再貸款，探索常態化的制度
安排，維護資本市場穩定。
　
　　要推動社會綜合融資成本下降。從宏觀審慎的角度觀察、評估債市運行情況，關注長期收益
率的變化。暢通貨幣政策傳導機制，提高資金使用效率，防範資金空轉。增強外匯市場韌性，穩
定市場預期，防範匯率超調風險，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。
　
　　會議強調，加大存量商品房和存量土地盤活力度，持續鞏固房地產市場穩定態勢，完善房地
產金融基礎性制度，助力構建房地產發展新模式。
　
　　會議還指出，要把做強國內大循環擺到更加突出的位置，統籌好總供給和總需求的關係，增
強宏觀政策協調配合，用好用足存量政策，加力實施增量政策，充分釋放政策效應，擴大內需、
穩定預期、激發活力，推動經濟持續回升向好。

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