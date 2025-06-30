【關稅戰】商務部：堅決反對犧牲中方利益，換取美關稅減免

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》美國對等關稅９０天暫緩期將在７月９日

屆滿，傳出已有數國與美方達成貿易協議。中國商務部２８日晚間發布新聞稿稱，中方樂見各方

通過平等磋商解決與美方經貿分歧。中方堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，換

取所謂關稅減免。



中國商務部新聞發言人表示，今年４月以來，美國對全球貿易夥伴加徵所謂「對等關稅」，

這是典型的單邊霸凌做法，嚴重衝擊多邊貿易體制，嚴重破壞正常國際貿易秩序。對此，中方一

直堅決反對。



發言人指出，如果出現任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，換取所謂關稅減免，如果

出現這種情況，中方絕不接受，將堅決予以反制，維護自身正當權益。發言人同時呼籲各方應始

終站在公平正義的一邊，站在歷史正確的一邊，堅決捍衛國際經貿規則和多邊貿易體制。



美國財長貝森特表示，特朗普政府與其他國家的各項貿易協議可能會在９月１日勞動節假期

前完成。美國總統特朗普聲稱，他設定的７月９日貿易談判截止日期並不是固定的，這一日期可

能提前，也可能延後。如果未能達成協議，美國將重新實施更廣泛的關稅。

