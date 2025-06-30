【國務會議】李強：加大科技攻關力度，將成果轉化為現實生產力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》國務院總理李強２７日主持召開國務院常

務會議，會議指出，要圍繞「補短板、鍛長板」加大科技攻關力度，鞏固和提升優勢領域領先地

位，加快突破關鍵核心技術，牢牢把握發展主動權。要切實將科技成果轉化為現實生產力，充分

發揮中國超大規模市場優勢，強化企業科技創新主體地位，深化科技成果轉化機制改革，推動科

技創新和產業創新深度融合。



＊推動公共服務集成辦理，完善全國一體化政務服務平台功能＊



會議指出，「高效辦成一件事」便利了群眾和企業辦事，有力促進了營商環境改善和行政效

能提升。要加強常態化機制建設，推動「高效辦成一件事」重點事項全面落實，結合群眾和企業

反映突出的問題優化拓展事項範圍，鼓勵各地因地制宜增加特色事項，推動銀行、醫院、電信等

更多公共服務集成辦理。要強化數字技術賦能，持續完善全國一體化政務服務平台功能，破除數

據壁壘，推進「一網通辦」，切實提升服務質量和辦事體驗。



會議審議通過《農村公路條例（草案）》。會議指出，制定專門行政法規推動農村公路事業

發展，對於促進鄉村全面振興意義重大。要堅持問題導向，把農村公路高質量發展放在重要位置

，對不符合技術等級要求的農村公路，抓緊升級改造、盡快實現達標。要壓實建設、管理、養護

、運營、安全等責任，保障資金投入，積極開展路域環境綜合整治，有效延長農村公路使用壽命

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