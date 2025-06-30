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AH股新聞

30/06/2025 08:53

《駐京專電》中證監查處越博動力財務造假，首次對配合造假方追責

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》中證監近日對越博動力涉嫌信息披露違法
違規行為依法作出行政處罰事先告知，除擬對上市公司及實際控制人、相關董監高等造假責任人
依法嚴懲外，還擬對兩名配合造假主體一並嚴肅追責。中證監表示，進一步強化對造假責任人及
配合造假方的追責，通過強化行政、民事、刑事立體化追責體系，全面懲處財務造假的策劃者、
組織者、實施者、配合者，堅決破除造假利益鏈、「生態圈」。
　
　　經中證監調查，２０１８年至２０２２年，越博動力通過虛構新能源汽車動力總成銷售等業
務、虛假出售資產等方式虛增營業收入和利潤，相關年度報告等存在虛假記載。中證監擬對越博
動力及相關責任人員給予警告，處以合計３０８０萬元（人民幣．下同）罰款，並對其中兩名主
體採取８至１０年證券市場禁入措施。在越博動力財務造假過程中，於某、賀某提供其控制或聯
絡的多家公司配合越博動力開展虛假業務，與越博動力構成共同違法，中證監擬對其分別處以
２００萬元、３０萬元罰款。此外，對發現涉嫌犯罪情形的，中證監將依法移送公安機關追究刑
事責任。
　
　　後續中證監還將綜合運用直接立案處罰、移交有關主管部門處理、移送公安機關追究刑事責
任等多種方式，全面強化對配合造假方的追責，聯合各方共同塑造良好市場生態。中證監表示，
下一步，將繼續嚴格貫徹中央決策部署，堅持「追首惡」與「打幫凶」並舉。同時，對於主動整
改、積極配合調查有立功表現的相關配合造假主體等，中證監也一貫堅持寬嚴相濟的執法政策，
將通過依法從輕、減輕或不予處罰等方式，予以從寬處理。

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