【ＡＩ】英偉達聘請兩名清華大學畢業年輕ＡＩ專家朱邦國和焦劍濤

《經濟通通訊社３０專訊》近日，本科畢業於北京清華大學的ＡＩ科學家朱邦華和焦劍濤分

別在社交媒體發布和英偉達創始人兼ＣＥＯ黃仁勳的合照，宣布加入英偉達。朱邦華表示：「非

常高興地告訴大家，我即將加入英偉達公司，擔任首席研究科學家一職！」焦劍濤也宣布加入英

偉達，在評論區，他介紹自己將加入英偉達的Ｓｔａｒ Ｎｅｍｏｔｒｏ，負責應用研究。

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