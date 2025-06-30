【ＡＩ】英偉達聘請兩名清華大學畢業年輕ＡＩ專家朱邦國和焦劍濤

《經濟通通訊社３０專訊》近日，本科畢業於北京清華大學的ＡＩ科學家朱邦華和焦劍濤分
別在社交媒體發布和英偉達創始人兼ＣＥＯ黃仁勳的合照，宣布加入英偉達。朱邦華表示：「非
常高興地告訴大家，我即將加入英偉達公司，擔任首席研究科學家一職！」焦劍濤也宣布加入英
偉達，在評論區，他介紹自己將加入英偉達的Ｓｔａｒ Ｎｅｍｏｔｒｏ，負責應用研究。
（ｅｗ）
《專訪》陸叔：ATMXJ邊隻要買邊兩隻要避，泡泡瑪特點部署► 立即收看
30/06/2025 10:39
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別在社交媒體發布和英偉達創始人兼ＣＥＯ黃仁勳的合照，宣布加入英偉達。朱邦華表示：「非
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偉達，在評論區，他介紹自己將加入英偉達的Ｓｔａｒ Ｎｅｍｏｔｒｏ，負責應用研究。
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