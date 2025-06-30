  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

30/06/2025 12:11

【ＡＩ】螞蟻集團報告：三大ＡＩ管家累計服務超１﹒３億用戶

　　《經濟通通訊社３０日專訊》螞蟻集團發布《２０２４年可持續發展報告》。２０２４年，
螞蟻集團將ＡＩ能力融入醫療、金融、生活等場景，推出的三大ＡＩ管家（健康管家、理財管家
和生活管家）累計服務用戶超１﹒３億，其中有４３％來自三線及以下城市。
　
　　報告顯示，累計已有１﹒３億用戶通過螞蟻的三大ＡＩ管家享受人工智能帶來的便捷，ＡＩ
不僅僅在打車、買咖啡、訂車票等這些日常高頻場景讓生活更方便，還在醫療、金融等更專業的
行業和場景發揮作用。
　
　　２０２４年螞蟻研發投入達到２３４﹒５億元（人民幣．下同），研發強度（研發投入占營
收比例）連續三年超１０％，堅定投入人工智能和數據要素等技術，為科技普惠提供持續動力。
２０２４年螞蟻在長沙、鄭州、重慶等重點城市設立研發運營子公司，積極吸納區域技術人才，
以高質量就業帶動區域數字經濟活力，２０２４年員工總數較上年新增６０００餘名。
　
　　報告還披露，螞蟻持續投入人工智能和數據要素為核心的前沿技術，自研大模型、具身智能
、密態計算、區塊鏈、分布式數據庫等核心技術，探索安全可信的人機交互新體驗，並積極開源
開放，與行業共建。目前，螞蟻在大模型和隱私計算方面的核心技術已對外開源，包括百靈大模
型Ｌｉｎｇ、大規模智能分布式訓練系統ＤＬＲｏｖｅｒ、隱語可信隱私計算框架等。（ｅｗ）

想延緩老化、保持年輕？堅持每日3件事：魚油+維他命D+運動=「慢老」！現凡購買 維柏健【3倍精煉魚油】，即享68折$239.3 (原價$352)，更享+$78換購維柏健【健骨維他命D3】(原價$138)！(優惠期至15/7/2025)► 了解詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰30/06/2025 12:40  【ＦＯＣＵＳ】匯率保衛戰告一段落，下半年「防通縮」優先級升

下一篇新聞︰30/06/2025 11:56  《中國要聞》中國共產黨去年發展黨員２１３萬名，黨員總數１億

其他AH股新聞
More

30/06/2025 13:02  【穩定幣】京東嚴正聲明：京東幣鏈科技目前沒有開始發行穩定幣

30/06/2025 12:51  《駐京專電》中證監換新ｌｏｇｏ，「連環套」改為三個Ｖ字形環抱

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普宣布中止美加貿易談判，威脅加徵新關稅

30/06/2025 09:17

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，港元拆息回升多間銀行加息，恒生兌...

29/06/2025 10:55

貨幣攻略

以伊之戰，敘利亞成關鍵

26/06/2025 08:39

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處