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AH股新聞

30/06/2025 12:14

渣打：恒指１２個月目標２５５００點，上調亞洲股票評級至超配

　　《經濟通通訊社３０日專訊》渣打財富方案全球首席投資總監辦公室發布２０２５年下半年
市場展望。渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，中東緊張局勢緩和及中美達成貿易框架細節，支撐
全球股市表現，建議投資者超配環球股票，特別看好亞洲（日本除外）市場，當中以中國及南韓
股市最具吸引力。中國離岸股市尤受青睞，預計未來１２個月恒生指數可挑戰基本情境目標
２５５００點。若中國內地進一步加大財政及貨幣刺激措施，並有效扭轉物價疲弱，恒指有望上
試樂觀情境目標２６０００至２８０００點。
　
＊料美元持續疲弱，９月首次減息，年底前減息兩次＊
　
　　鄭子豐預測，美元指數下半年將持續走弱，料觸及９６點，回調至２０２２年疫情時期水平
。他指出，美國就業數據轉差及通脹趨緩料將促使聯儲局於９月首次減息，今年底減息兩次達
５０基點，未來１２個月預計減息３次，共７５個基點。
　
＊上調亞洲股票評級至超配，料未來一年金價達３５００美元＊
　
　　鄭子豐表示，美元走弱將帶動資金流入新興市場，歷史數據亦顯示美元疲軟有利股市表現，
特別是非美股市表現更佳。因此將亞洲（日本除外）股市評級上調至超配，建議投資者增持風險
資產。
　
　　鄭子豐建議投資者超配新興市場本幣政策債券，並預測黃金價格在未來１２個月可達每盎司
３５００美元，反映其作為避險資產的吸引力。（ｋｌ）　
　
　
　　

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