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AH股新聞

30/06/2025 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：財政增量儲備政策料適時推出

　　《經濟通通訊３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平回信勉勵西藏林芝鎮嘎拉村村民切實維護好民族團結
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平給西藏林芝市巴宜區林芝鎮嘎拉村全體
村民回信，對他們提出殷切期望，希望在黨的興邊富民好政策引領下，切實維護好民族團結，創
造更加幸福美好的生活，把雪域高原的自然美景保護好，把「桃花村」品牌擦得更亮，為建設繁
榮穩固的祖國邊疆貢獻力量。
　
財政增量儲備政策料適時推出
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年以來，更加積極的財政政策靠前發力，加大支出強度，加快支出進度，並加強對惠民生、促
消費、增後勁領域的投入。對於下半年，多位專家認為，財政政策將加快存量政策落地，重點在
於盡早發行和使用超長期特別國債、地方政府專項債券。後續視經濟運行情況，財政方面的增量
儲備政策有望適時推出、加碼擴內需，可能的舉措包括增發超長期特別國債、設立新型政策性金
融工具等。
　
前５月全國社會物流總額同比增長５﹒３％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
中國物流與採購聯合會６月２９日發布的數據顯示，１至５月，全國社會物流總額１３８﹒７萬
億元，按可比價格計算，同比增長５﹒３％，５月當月增長５﹒０％。工業品物流承壓前行，政
策支撐穩定增長。１至５月，工業品物流總額同比增長５﹒６％，增速較１至４月回落０﹒１個
百分點；５月同比增長５﹒５％，增速環比回落０﹒１個百分點。
　
　
《上海證券報》
　
習近平回信勉勵西藏林芝鎮嘎拉村村民切實維護好民族團結
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
近日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平給西藏林芝市巴宜區林芝鎮嘎拉村全體
村民回信，對他們提出殷切期望。
　
需求旺盛供給豐富，暑期旅遊消費乘「熱」而上
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７月將至，遊客們滿懷期待地準備著暑期出行計劃，旅遊企業摩拳擦掌備戰旺季市場，地方政府
多措並舉推動文旅市場持續迸發熱力……暑期文旅消費的大幕正徐徐拉開。親子家庭和學生構成
今年暑期旅遊的主力人群。隨著旅遊消費的進一步升級，遊客對深度遊、主題遊以及個性化定制
產品的需求更加旺盛，企業更加注重根據目標群體需求提供有針對性的產品和服務。同時，全國
多地在引導文旅供給持續創新的同時，更注重促進文商旅體展深度融合，因地制宜推動「文旅流
量」變「經濟留量」。
　
申萬宏源劉健：強化專業能力，服務現代資本市場體系建設
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
申萬宏源黨委書記、董事長劉健表示，上市公司質量的提升為資本市場走穩走強提供堅實基礎，
境內中長期資金的穩步入市帶來源頭活水，境外資金加速流入推動中國資產重估。申萬宏源作為
大型綜合證券公司，以服務建設與金融強國相匹配的現代資本市場體系為己任，積極推動資本市
場健康發展。
　
　
《證券時報》
　
福建銀行「各顯神通」差異化服務科創企業全生命周期
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
截至２０２４年末，福建省科技型企業貸款余額達６２９３﹒３７億元，同比增長１１﹒４３％
，高於全省各項貸款增速６﹒７４個百分點。證券時報記者近期走訪福州、泉州兩地處於不同發
展階段的科技型企業發現，企業是否獲得諸如「專精特新『小巨人』」等稱號一定程度上成為銀
行服務的分水嶺－－在此之前，銀行特別是國有大行需憑借更強的風控技術、科技能力、資金實
力等，搶占佔機，實現「貸早貸小」；在此之後，更多銀行進入，不同銀行則需通過機制靈活創
新、精準對接企業需求、更加近身服務企業等多種方式，在激烈競爭中凸顯自身的差異化優勢。
　
「懲首惡」、「打幫凶」堅決斬斷造假利益鏈
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中證監近日對南京越博動力系統股份有限公司（簡稱「越博動力」，已退市）涉嫌信息披露違法
違規行為依法作出行政處罰事先告知，除擬對上市公司及造假責任人依法嚴懲外，還擬對兩名配
合造假主體一並嚴肅追責，這是監管部門首次對配合造假方同步追責的新嘗試。
　
滬深北港四大交易所釋放多維度改革訊號
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在近日舉行的２０２５上市公司論壇上，滬深北港四大交易所相關負責人就資本市場服務科技創
新和新質生產力發展、新一輪改革舉措落地等話題紛紛發聲，釋放多維度改革訊號。上交所副總
經理王泊在論壇上表示，中證監近日推出進一步深化科創板改革的「１＋６」政策措施，接下來
，上交所將扎實推進「１＋６」改革舉措和示范案例落實落地，加強宣傳引導和政策解讀，不斷
增強制度吸引力、競爭力，持續提升市場獲得感，促進科技創新和產業創新深度融合。（ｅｗ）

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