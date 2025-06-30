《神州經脈》上半年收官，Ａ股累漲２﹒８％，人幣升值１﹒８％

《神州經脈》６月最後一個交易日，Ａ股收高，滬綜指收升０﹒５９％，報３４４４﹒４３

點，深成指揚０﹒８３％，創業板指收高１﹒３５％。兩市全天成交１﹒４９萬億元（人民幣．

下同），較上個交易日減少５４３億元或３﹒５％。中美關稅暫休戰背景下，滬綜指６月累漲

２﹒９％，連續兩個月報捷。上半年計，滬指升幅有２﹒８％，主要股指全線上漲。具體板塊表

現方面，ＡＩ大模型、人形機器人、新消費等獲資金追捧；近２０隻銀行股在上半年創出歷史新

高。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１６５６，較上個交易日４時３０分收盤

價升３４點子。全月計，人民幣即期僅升值０﹒４１％，上半年累升１﹒８６％。人民幣中間價

今日報７﹒１５８６，較上個交易日升４１點子，創２０２４年１１月８日以來新高。人民銀行

貨幣政策委員會在第二季度例會中不再提「擇機降準降息」，對匯率問題的口徑更偏柔和，刪除

了三個「堅決」的字眼。會議指出要增強外匯市場韌性，穩定市場預期，防範匯率超調風險，保

持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。





＊今日新聞精選＊



１﹒ 中共中央政治局今日召開會議，中共中央總書記習近平主持會議。會議審議《黨中央決策

議事協調機構工作條例》，進一步規範黨中央決策議事協調機構的設立、職責和運行。會議強調

，黨中央決策議事協調機構要準確把握職責定位，堅持謀大事、議大事、抓大事，對重大工作實

施更為有效的統領和協調，做到統籌不代替、到位不越位。要深入調查研究，提升決策議事質效

，提出切合實際、行之有效的政策舉措。



２﹒ 中國海關總署２９日晚公告，在持續開展針對日本福島核處理水排海長期國際監測、中方

獨立取樣監測且結果未見異常，且日本政府承諾保障輸中水產品品質安全的前提下，即日起恢復

日本部分水產品進口，但福島、東京等１０都縣仍除外。此外，中國上海、日本大阪與神戶國際

渡輪航線時隔５年恢復旅客運輸，７月１２日起對普通旅客售票。



３﹒ ６月中國官方製造業採購經理指數（ＰＭＩ）為４９﹒７％，比上月上升０﹒２個百分點

，與市場預期一致，但連續第三個月處於收縮區間。６月非製造業商務活動指數為５０﹒５％，

比上月回升０﹒２個百分點，仍高於臨界點，６月綜合ＰＭＩ產出指數為５０﹒７％，比上月上

升０﹒３個百分點，表明企業生產經營活動總體擴張有所加快。



４﹒ 中國證券監督管理委員會的官方網站、微信及微博帳號顯示，中證監ｌｏｇｏ更新，由此

前的套環改為三個Ｖ字形環抱，開放式結構取代了封閉三角環。消息一出，股民群情振奮：「這

是要解套的節奏啊！」



５﹒ 日本《共同社》報道，中國計劃邀請美國總統特朗普參加９月在北京舉行的閱兵。對此，

外交部發言人毛寧今日表示，目前沒有可以提供的信息。對於特朗普稱有富商願收購

ＴｉｋＴｏｋ，毛寧以「中方已經多次闡明原則立場」回應。



６﹒ 小米新車ＹＵ７開售後，大定量和鎖單量超出市場預期，同時，閑魚、轉轉等內地二手交

易平台湧現大量轉讓訂單的信息。轉讓小米ＹＵ７訂單的溢價從３０００到２００００元不等，

這意味著在定金５０００元外，還要額外加價。小米集團創辦人兼董事長雷軍在微博表示，小米

ＹＵ７發布以來，媒體和用戶在試駕後給出了很多好評，鎖單也遠超預期。他將於７月２日晚上

８時，舉行一場直播分享ＹＵ７上市背後的故事，也集中回答一下大家關心的一些問題。



７﹒ 「京東發言人」在微博發布嚴正聲明指出，近期關注到某些企業發布有關和京東幣鏈展開

合作的信息，存在失實情況，誤導了行業和公眾輿論。請大家注意甄別，警惕「薦股」類騙局，

避免財產損失。同時，再次提醒公眾，目前京東幣鏈科技並沒有開始發行穩定幣，也沒有設立任

何相關社區，目前所有獲取京東穩定幣的信息均涉嫌欺詐。



８﹒ 海關總署廣東分署公布數據，２０２５年前５個月，廣東對香港進出口總值４７０７﹒７

億元，同比增長７﹒８％，增速高於廣東整體進出口３﹒８個百分點，顯示粵港貿易持續活躍。

其中，出口４４５２﹒８億元，增長６﹒７％；進口２５４﹒９億元，增長３１﹒１％。

（ｃｔ）

