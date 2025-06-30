《鍾之日記》恒指半年漲兩成，Ａ股升２﹒８％跑輸

《鍾之日記》６月３０日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中東局勢降溫疊加美國經濟數據表現不俗，美股標普５００指數上周五（２７日）收於紀錄

高位；但關稅談判不容樂觀，美國總統特朗普最新表態稱無需延長期限，將直接向各國通知稅率

。港股今日半年結，早盤小幅低開後反覆尋底，臨近尾市越跌越多，全日收報２４０７２，跌

２１１點或０﹒８７％。明日港股休市，主板成交仍有逾２４２２億元。



總結上半年，恒指大升４０００點漲２０％。港股在年初開局已見上半年低位

（１８６７１﹒４９點），及後受內地人工智能平台「ＤｅｅｐＳｅｅｋ」帶來的ＡＩ開發成本

下降，帶動科技股估值回升，令恒指在３月發力爬升至２４８００水平。不過，美國４月針對世

界各地貿易夥伴實施對等關稅政策，隨即觸發全球股災，恒指在４月７日下跌３０２１點，創下

港股單日最大點數跌幅。雖然美國就對等關稅９０天暫緩至７月９日屆滿，但受以伊衝突、俄烏

戰爭等環球動盪政局拖累，恒指至今仍未突破３月的半年高位。



＊滬指反彈收高，６月升近３％＊



６月官方製造業ＰＭＩ數據基本符合市場預期，Ａ股三大指數今日小幅收高，分析人士認為

，指數到了３４００點上方市場進入相持期，投資者消化剛發布的經濟數據。滬綜指收升

０﹒５９％，報３４４４﹒４３點，深成指揚０﹒８３％，創業板指收高１﹒３５％。兩市全天

成交１﹒４９萬億元人民幣，較上個交易日減少３﹒５％。



全月來看，中美元首月初終於通話，進一步打通貿易談判通道，隨後中美官員在英國倫敦舉

行經貿會談，達成框架協議；月末，中美再就落實日內瓦共識的框架達成了補充諒解，中國承諾

加快向美國出口稀土，美方亦相應取消對華部分限制措施。中美休戰背景下，投資市場緊張情緒

亦得以緩解，滬綜指全月漲２﹒９％，連續兩個月報捷。上半年計，滬指升幅有２﹒８％，主要

股指全線上漲。具體板塊表現方面，ＡＩ大模型、人形機器人、新消費、創新藥、固態電池等獲

資金追捧；此外，近２０隻銀行股在上半年創出歷史新高。



＊３隻新股掛牌，椰子水賬面賺最多＊



港股新股市場繼續熱鬧，３隻新股今日掛牌，持有椰子水品牌「ｉｆ」的泰國飲料及食品公

司ＩＦＢＨ（０６６０３）高見４６﹒５元，收報３９﹒５元，升１１﹒７元或４２﹒０９％，

一手２００股，賬面賺２３４０元。



ＡＩ解決方案提供商雲知聲（０９６７８）高見３１９﹒８元，收報２９６﹒４元，較招股

價２０５元，升９１﹒４元或４４﹒５９％，一手２０股，賬面賺１８２８元。



泰德醫藥（０３８８０）高見３２﹒８５元，收報３０﹒８元，較招股價３０﹒６元，升

０﹒２元或０﹒６５％，一手１００股，賬面賺２０元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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