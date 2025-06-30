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AH股新聞

30/06/2025 14:43

【聚焦數據】廣東前５月對香港出口增６﹒７％，進口增３１﹒１％

　　《經濟通通訊社３０日專訊》海關總署廣東分署公布數據，２０２５年前５個月，廣東對香
港進出口總值４７０７﹒７億元（人民幣．下同），同比增長７﹒８％，增速高於廣東整體進出
口３﹒８個百分點，顯示粵港貿易持續活躍。其中，出口４４５２﹒８億元，增長６﹒７％；進
口２５４﹒９億元，增長３１﹒１％。
　
　　２０２４年，廣東對香港進出口１﹒１４萬億元，較１９９７年增長３﹒１倍，年均增長
５﹒３％。（ｃｔ）

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