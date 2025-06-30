【聚焦數據】廣東前５月對香港出口增６﹒７％，進口增３１﹒１％

《經濟通通訊社３０日專訊》海關總署廣東分署公布數據，２０２５年前５個月，廣東對香
港進出口總值４７０７﹒７億元（人民幣．下同），同比增長７﹒８％，增速高於廣東整體進出
口３﹒８個百分點，顯示粵港貿易持續活躍。其中，出口４４５２﹒８億元，增長６﹒７％；進
口２５４﹒９億元，增長３１﹒１％。
２０２４年，廣東對香港進出口１﹒１４萬億元，較１９９７年增長３﹒１倍，年均增長
５﹒３％。（ｃｔ）
【說說心理話】如何面對親友「突然死亡」？主持分享自身經歷 如何走出哀傷的情緒？► 即睇
30/06/2025 14:43
《經濟通通訊社３０日專訊》海關總署廣東分署公布數據，２０２５年前５個月，廣東對香
港進出口總值４７０７﹒７億元（人民幣．下同），同比增長７﹒８％，增速高於廣東整體進出
口３﹒８個百分點，顯示粵港貿易持續活躍。其中，出口４４５２﹒８億元，增長６﹒７％；進
口２５４﹒９億元，增長３１﹒１％。
２０２４年，廣東對香港進出口１﹒１４萬億元，較１９９７年增長３﹒１倍，年均增長
５﹒３％。（ｃｔ）
【說說心理話】如何面對親友「突然死亡」？主持分享自身經歷 如何走出哀傷的情緒？► 即睇
上一篇新聞︰30/06/2025 15:16 《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收跌０﹒１％，深證Ｂ收升０﹒９％
30/06/2025 16:10 《中日局勢》外交部：中方反對核污染水排海的立場沒有變化
30/06/2025 15:49 《中國要聞》中美俄將共同紀念抗戰參與閱兵？外交部：無信息提供
30/06/2025 15:16 《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒５９％，中美暫休戰，６月累漲近３％
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時新聞N
多櫃台N