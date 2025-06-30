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AH股新聞

30/06/2025 16:36

《貿易摩擦》商務部：繼續對歐盟等進口不鏽鋼鋼坯等徵收反傾銷稅

　　《經濟通通訊社３０日專訊》商務部網站發布消息，依據《反傾銷條例》第五十條的規定，
商務部根據調查結果向國務院關稅稅則委員會提出繼續實施反傾銷措施的建議。國務院關稅稅則
委員會根據商務部的建議作出決定，自２０２５年７月１日起，對原產於歐盟、英國、韓國和印
度尼西亞的進口不銹鋼鋼坯和不銹鋼熱軋板╱卷繼續徵收反傾銷稅，實施期限為５年。（ｒｙ）

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