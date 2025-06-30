《Ａ股行情》滬指低開０﹒０２％，中國有條件恢復部分日水產進口

《經濟通通訊社３０日專訊》中國海關總署昨（２９日）宣布有條件恢復日本部分地區水產

品進口，福島縣和茨城縣等１０個都縣仍然排除在外。滬深股市今早走勢分化，滬綜指低開

０﹒０２％，報３４２３﹒４７點，深成指高開０﹒２６％，創業板指高開０﹒４％。



６月官方ＰＭＩ今公布，早前《路透》綜合多家市場機構預測，傳統製造業淡季疊加出口回

調，中國６月整體工業活動表現仍不佳，６月官方ＰＭＩ料微升至４９﹒７，連續第三個月處於

收縮區間。



另外，中國人民銀行貨幣政策委員會第二季度例會召開。會議研究了下階段貨幣政策主要思

路，與今年首季不同，會議中不再提「擇機降準降息」，對匯率問題的口徑更偏柔和，刪除了三

個「堅決」的字眼。會議建議加大貨幣政策調控強度，提高貨幣政策調控前瞻性、針對性、有效

性，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，靈活把握政策實施的力度和節奏。



日媒報道指，中國計劃邀請美國總統特朗普出席定於９月３日在北京舉行的閱兵，美方也提

議中國國家主席習近平在９月聯合國大會召開時訪美。報道稱，如果其中一項活動成行，這將是

特朗普重返白宮以來，中美兩國領導人首次舉行面對面會晤。盤初軍工板塊再度活躍。（ｒｙ）

