《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２％，６月製造業ＰＭＩ持續改善

《經濟通通訊社３０日專訊》官方６月製造業ＰＭＩ數據今公布，顯示國內製造業活動連續

第二個月改善。滬綜指低開高走，半日收升０﹒２％，報３４３１﹒１８點，深成指也升

０﹒５４％，創業板指揚０﹒９３％。滬深兩市半日成交額９１４３億元（人民幣．下同），較

上個交易日減７７０億元或７﹒８％。個股升多跌少，兩市超３４００隻個股上漲。



國家統計局公布，６月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）報４９﹒７，略高於市場預期，比上

月上升０﹒２個百分點。分析人士認為，６月中美經貿關係階段性緩和、疊加國內持續落實擴內

需各項政策，中國製造業有所恢復；但經濟發展前景存疑，警惕「搶出口」和「以舊換新」的透

支效應，政策應加大力度「強內」和「穩外」。



板塊來看，早盤軍工股再度爆發，長城軍工（滬：６０１６０６）等近２０股漲停。中信建

投研報稱，九三閱兵受閱的武器裝備全部為中國國產現役主戰裝備，是解放軍體系作戰能力、新

域新質戰力、戰略威懾實力的集中展示，是中國武器裝備自主創新能力的集中體現：傳統裝備升

級與「新質戰鬥力」產業化將共同驅動板塊進入「業績＋主題」雙擊階段。



網絡遊戲股同樣走強，巨人網絡（深：００２５５８）漲停。６月共１４７款國產遊戲、

１１款進口遊戲獲批版號。騰訊（００７００）、網易（０９９９９）等頭部廠商均有重點產品

入圍。上半年國產遊戲號已累計達７５７個，延續了今年以來的常態化發放節奏。



下跌方面，銀行股持續調整，證券、有色金屬、石油等板塊跌幅居前。（ｒｙ）

