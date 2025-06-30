  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

30/06/2025 11:37

《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒２％，６月製造業ＰＭＩ持續改善

　　《經濟通通訊社３０日專訊》官方６月製造業ＰＭＩ數據今公布，顯示國內製造業活動連續
第二個月改善。滬綜指低開高走，半日收升０﹒２％，報３４３１﹒１８點，深成指也升
０﹒５４％，創業板指揚０﹒９３％。滬深兩市半日成交額９１４３億元（人民幣．下同），較
上個交易日減７７０億元或７﹒８％。個股升多跌少，兩市超３４００隻個股上漲。
　
　　國家統計局公布，６月製造業採購經理指數（ＰＭＩ）報４９﹒７，略高於市場預期，比上
月上升０﹒２個百分點。分析人士認為，６月中美經貿關係階段性緩和、疊加國內持續落實擴內
需各項政策，中國製造業有所恢復；但經濟發展前景存疑，警惕「搶出口」和「以舊換新」的透
支效應，政策應加大力度「強內」和「穩外」。
　
　　板塊來看，早盤軍工股再度爆發，長城軍工（滬：６０１６０６）等近２０股漲停。中信建
投研報稱，九三閱兵受閱的武器裝備全部為中國國產現役主戰裝備，是解放軍體系作戰能力、新
域新質戰力、戰略威懾實力的集中展示，是中國武器裝備自主創新能力的集中體現：傳統裝備升
級與「新質戰鬥力」產業化將共同驅動板塊進入「業績＋主題」雙擊階段。
　
　　網絡遊戲股同樣走強，巨人網絡（深：００２５５８）漲停。６月共１４７款國產遊戲、
１１款進口遊戲獲批版號。騰訊（００７００）、網易（０９９９９）等頭部廠商均有重點產品
入圍。上半年國產遊戲號已累計達７５７個，延續了今年以來的常態化發放節奏。
　
　　下跌方面，銀行股持續調整，證券、有色金屬、石油等板塊跌幅居前。（ｒｙ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 特朗普宣布中止美加貿易談判，威脅加徵新關稅

30/06/2025 09:17

關稅戰

定期存款 | 一周定存合集，港元拆息回升多間銀行加息，恒生兌...

29/06/2025 10:55

貨幣攻略

以伊之戰，敘利亞成關鍵

26/06/2025 08:39

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處