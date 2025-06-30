《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒５９％，中美暫休戰，６月累漲近３％

《經濟通通訊社３０日專訊》６月官方製造業ＰＭＩ數據基本符合市場預期，Ａ股三大指數

今日小幅收高，分析人士認為，指數到了３４００點上方市場進入相持期，投資者消化剛發布的

經濟數據。滬綜指收升０﹒５９％，報３４４４﹒４３點，深成指揚０﹒８３％，創業板指收高

１﹒３５％。兩市全天成交１﹒４９萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少５４３億元或

３﹒５％。



全月來看，中美元首月初終於通話，進一步打通貿易談判通道，隨後中美官員在英國倫敦舉

行經貿會談，達成框架協議；月末，中美再就落實日內瓦共識的框架達成了補充諒解，中國承諾

加快向美國出口稀土，美方亦相應取消對華部分限制措施。中美休戰背景下，投資市場緊張情緒

亦得以緩解，滬綜指全月漲２﹒９％，連續兩個月報捷。上半年計，滬指升幅有２﹒８％，主要

股指全線上漲。具體板塊表現方面，ＡＩ大模型、人形機器人、新消費、創新藥、固態電池等獲

資金追捧；此外，近２０隻銀行股在上半年創出歷史新高。



＊九三閱兵續催化，軍工股勢頭今最猛＊



內地６月製造業ＰＭＩ繼續處收縮區間，新訂單指數勉力升破榮枯線。分析指，在製造業和

建築業反彈的支撐下，中國經濟恢復了一些勢頭；但對經濟前景仍持謹慎態度，因為出口增長疲

軟和財政乏力很可能導致下半年經濟活動放緩。



今日盤面上軍工股勢頭最猛，軍貿概念飆近７％。九三閱兵持續催化，據外媒消息，除了俄

羅斯總統普京將在閱兵前夕訪華，中方還有意邀請美國總統特朗普參加天安門閱兵儀式。另外，

半導體板塊亦走強，華虹公司（滬：６８８３４７）升超５﹒３％；國務院總理李強上周五

（２７日）主持召開國常會。會議指出，要進一步增強責任感、緊迫感，錨定目標，不鬆懈，以

「十年磨一劍」的堅定決心，加快推進高水平科技自立自強。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３９３６﹒０８ ＋０﹒３７

上證指數 ３４４４﹒４３ ＋０﹒５９ ５６７１﹒３７

深證成指 １０４６５﹒１２ ＋０﹒８３ ９１９７﹒４７

創業板指 ２１５３﹒０１ ＋１﹒３５

科創５０ １００３﹒４１ ＋１﹒５４

Ｂ股指數 ２５８﹒０４ －０﹒０７ １﹒３７

深證Ｂ指 １２１２﹒６９ ＋０﹒９１ １﹒１１

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