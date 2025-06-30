《Ａ股焦點》海康威視跌不足１％，遭加拿大政府國安為由叫停營運

《經濟通通訊社３０日專訊》中國安防設備龍頭海康威視（深：００２４１５）早盤一度挫

逾２％，現價跌０﹒８％，報２７﹒４３元人民幣。就加拿大政府以國家安全為由命令海康威視

加拿大有限公司停止在加運營並關閉其加拿大業務，海康威視最新回應稱，加拿大市場在

２０２４年營業收入佔比中不足０﹒３％，面對各種政治打壓，海康威視會繼續努力服務好全球

客戶，繼續為加拿大的客戶提供產品和服務，會繼續堅定推進國際化，會繼續提升全球產品競爭

力。



中國駐加拿大使館發言人表示，此舉嚴重損害中國企業合法正當權益，干擾破壞中加正常經

貿合作，中方對此「強烈不滿和堅決反對」。



海康威視回應《環球時報》查詢時表示，強烈反對加拿大政府以所謂的「國家安全擔憂」為

由，作出其加拿大公司在１２０天內關停的決定。加拿大政府基於對中國《國家安全法》、《國

家情報法》等法律條文錯誤解讀，重點針對海康威視國有控股股權結構，在沒有任何證據情況下

，無端指控其在加業務可能損害加拿大國家安全，從而要求關停海康威視加拿大公司。這種做法

罔顧事實，嚴重缺乏程式公正和透明，是針對中國企業的歧視和打壓。



加拿大工業部長趙美蘭６月２７日表示，經加拿大安全和情報部門多次審查，認為若海康威

視加拿大分公司繼續在當地營運，將損害加拿大國家安全，下令海康威視停止在當地營運，同時

禁止政府部門和機構購買其產品，並審查現有設備，確保舊款產品在未來不會使用。但趙美蘭未

有提及海康威視如何損害加拿大國安。（ｒｙ）

