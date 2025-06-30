【人行操作】３３１５億逆回購利率持平，幣策例會不提降準降息

《經濟通通訊社３０日專訊》人民銀行公布，今日進行的３３１５億元（人民幣．下同）７

天期逆回購，中標利率持平１﹒４％。對沖２２０５億元到期，今日放水１１１０億元。



人行公開市場本周將有２０２７５億元逆回購到期，周一至周五分別到期２２０５億元、

４０６５億元、３６５３億元、５０９３億元、５２５９億元。



＊官媒：財政政策將加快存量政策落地＊



人民銀行貨幣政策委員會２０２５年第二季度例會召開。會議研究了下階段貨幣政策主要思

路，與今年首季不同，會議中不再提「擇機降準降息」。會議建議加大貨幣政策調控強度，提高

貨幣政策調控前瞻性、針對性、有效性，根據國內外經濟金融形勢和金融市場運行情況，靈活把

握政策實施的力度和節奏。分析指此舉反映官方認為目前經濟情勢穩定，但在美中貿易戰的大背

景下，下半年仍有可能降準降息。



對於下半年，《中證報》引述多位專家認為，財政政策將加快存量政策落地，重點在於盡早

發行和使用超長期特別國債、地方政府專項債券。後續視經濟運行情況，財政方面的增量儲備政

策有望適時推出、加碼擴內需，可能的舉措包括增發超長期特別國債、設立新型政策性金融工具

等。（ｃｔ）

