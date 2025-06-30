【ＦＯＣＵＳ】匯率保衛戰告一段落，下半年「防通縮」優先級升

【ＦＯＣＵＳ】人民幣中間價錄近８個月高之際，央媽貨幣政策委員會二季度例會就匯率的

取態，罕有刪除三個「堅決」。匯率維穩壓力減輕，規模以上工業企業增收卻減利、ＰＭＩ出廠

價格指數連續１３個月萎縮、新能源「車王」比亞迪明日（１日）起取消「一口價」促銷……齊

匯聚成央媽的最新關注－－物價持續低位運行。



＊社會信心提振，人幣功不可沒＊



２０２５年上半年收官，欲一窺中國下半年政策路徑，人民銀行貨幣政策委員會季度例會的

字裏行間前瞻指引不容忽視。



今次最新例會對國內經濟形勢的最新判斷，從一季度的「經濟運行總體平穩、穩中有進」，

更改為「經濟呈現向好態勢，社會信心持續提振」；對房地產的語調同顯樂觀，從一季度的「推

動房地產止跌回穩」，更改為「持續鞏固房地產市場穩定態勢」。



信心提振、地產趨穩，最大玄機或數人民幣匯率轉強。離岸價兌美元從４月８日最低

７﹒４２，一度升穿７﹒１６關；中間價周一（３０日）報７﹒１５８６，創去年１１月以來新

高。高盛、大摩、瑞銀、花旗等大行紛紛預測人民幣兌美元年底見７﹒１－７﹒１５，德銀甚至

押注明年底上望６﹒７。



＊刪三個「堅決」，防無序競爭＊



預期由貶到升，最新例會刪除了過去兩個季度都有提及的三個「堅決」，即「堅決對擾亂市

場秩序行為進行處置」、「堅決防止形成單邊一致性預期並自我實現」、「堅決防範匯率超調風

險」，僅保留「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」，清晰傳遞監管樂見人幣下半年

看高一線的信號。



不過，例會新增「物價持續低位運行」提法，而兩項關鍵數據足顯其嚴峻性：一是規模以上

工業企業首５月營收增２﹒７％，惟利潤總額跌１﹒１％；二是製造業ＰＭＩ出廠價格指數連續

１３個月低於榮枯線，６月報４６﹒２，反映需求不足的企業佔比仍在擴大。



面對物價低迷這一灰犀牛，央媽較早時發表的專欄文章就提及三大思路，從管高價轉向管低

價，從支持規模擴張轉向高品質發展，從防獨佔轉向防無序競爭。而首５月營收增７﹒１％、惟

利潤倒跌１１﹒９％的汽車製造業，或已成政策轉向的急先鋒。



＊汽車業或成政策轉向的急先鋒＊



繼兩大行業龍頭比亞迪、吉利分別放緩生產及產能擴張，以及不再建設新汽車工廠後，最新

則是比亞迪將從７月１日起採用新購車政策，意味早前「一口價」促銷將退出。小米雷軍亦表態

稱

，堅決執行反內捲、堅決反價格戰。



而如同２０２４年一季度例會，提及「一視同仁滿足不同所有權房地產企業合理融資需求」

後，今次提出，做好「兩重（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）、兩新（推動大規模

設備更新和消費品以舊換新）」重點領域的融資需求，暗示下半年增量政策方向。



簡而言之，因應關稅戰２﹒０的匯率保衛戰告一段落，樓市對經濟的拖累逐步收窄，下半年

「防通縮」的優先級躍升。

