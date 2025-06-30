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AH股新聞

30/06/2025 12:40

【ＦＯＣＵＳ】匯率保衛戰告一段落，下半年「防通縮」優先級升

　　【ＦＯＣＵＳ】人民幣中間價錄近８個月高之際，央媽貨幣政策委員會二季度例會就匯率的
取態，罕有刪除三個「堅決」。匯率維穩壓力減輕，規模以上工業企業增收卻減利、ＰＭＩ出廠
價格指數連續１３個月萎縮、新能源「車王」比亞迪明日（１日）起取消「一口價」促銷……齊
匯聚成央媽的最新關注－－物價持續低位運行。
　
＊社會信心提振，人幣功不可沒＊
　
　　２０２５年上半年收官，欲一窺中國下半年政策路徑，人民銀行貨幣政策委員會季度例會的
字裏行間前瞻指引不容忽視。
　
　　今次最新例會對國內經濟形勢的最新判斷，從一季度的「經濟運行總體平穩、穩中有進」，
更改為「經濟呈現向好態勢，社會信心持續提振」；對房地產的語調同顯樂觀，從一季度的「推
動房地產止跌回穩」，更改為「持續鞏固房地產市場穩定態勢」。
　
　　信心提振、地產趨穩，最大玄機或數人民幣匯率轉強。離岸價兌美元從４月８日最低
７﹒４２，一度升穿７﹒１６關；中間價周一（３０日）報７﹒１５８６，創去年１１月以來新
高。高盛、大摩、瑞銀、花旗等大行紛紛預測人民幣兌美元年底見７﹒１－７﹒１５，德銀甚至
押注明年底上望６﹒７。
　
＊刪三個「堅決」，防無序競爭＊
　
　　預期由貶到升，最新例會刪除了過去兩個季度都有提及的三個「堅決」，即「堅決對擾亂市
場秩序行為進行處置」、「堅決防止形成單邊一致性預期並自我實現」、「堅決防範匯率超調風
險」，僅保留「保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」，清晰傳遞監管樂見人幣下半年
看高一線的信號。
　
　　不過，例會新增「物價持續低位運行」提法，而兩項關鍵數據足顯其嚴峻性：一是規模以上
工業企業首５月營收增２﹒７％，惟利潤總額跌１﹒１％；二是製造業ＰＭＩ出廠價格指數連續
１３個月低於榮枯線，６月報４６﹒２，反映需求不足的企業佔比仍在擴大。
　
　　面對物價低迷這一灰犀牛，央媽較早時發表的專欄文章就提及三大思路，從管高價轉向管低
價，從支持規模擴張轉向高品質發展，從防獨佔轉向防無序競爭。而首５月營收增７﹒１％、惟
利潤倒跌１１﹒９％的汽車製造業，或已成政策轉向的急先鋒。
　
＊汽車業或成政策轉向的急先鋒＊
　
　　繼兩大行業龍頭比亞迪、吉利分別放緩生產及產能擴張，以及不再建設新汽車工廠後，最新
則是比亞迪將從７月１日起採用新購車政策，意味早前「一口價」促銷將退出。小米雷軍亦表態

，堅決執行反內捲、堅決反價格戰。
　
　　而如同２０２４年一季度例會，提及「一視同仁滿足不同所有權房地產企業合理融資需求」
後，今次提出，做好「兩重（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）、兩新（推動大規模
設備更新和消費品以舊換新）」重點領域的融資需求，暗示下半年增量政策方向。
　
　　簡而言之，因應關稅戰２﹒０的匯率保衛戰告一段落，樓市對經濟的拖累逐步收窄，下半年
「防通縮」的優先級躍升。　　

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